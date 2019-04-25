Кино

Экстренно госпитализирован Михаил ГорбачевГазета.Ru 16:53

На мероприятие должен был приехать первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, про которого был снят фильм-закрытие фестиваля "Встреча с Горбачевым" Вернера Херцога и Андре Сингера. Горбачев был госпитализирован и не смог приехать на премьеру документального фильма о себе.
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Павел Палажченко
Он не планировал быть на этом показе. Он был сегодня в офисе, на работе, я с ним провел в общей сложности, наверное, два часа.
— Павел Палажченко, лингвистРоссийская газета 15:20

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