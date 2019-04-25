Кино
Экстренно госпитализирован Михаил ГорбачевГазета.Ru 16:53
На мероприятие должен был приехать первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, про которого был снят фильм-закрытие фестиваля "Встреча с Горбачевым" Вернера Херцога и Андре Сингера. Горбачев был госпитализирован и не смог приехать на премьеру документального фильма о себе.
Читать в источнике
Оценить253
Он не планировал быть на этом показе. Он был сегодня в офисе, на работе, я с ним провел в общей сложности, наверное, два часа.
— Павел Палажченко, лингвистРоссийская газета 15:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту
«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено в 14:29
Происшествия
В ЛНР два человека погибли при ЧП на шахте
Обновлено в 17:36
Музыка
Мадонна выпустила первый клип за четыре года
Известная американская певица Мадонна выпустила свой первый за четыре года клип на песню Medellin.
Обновлено в 04:55
Религия
Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день
26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.
Обновлено в 07:01
Политика
Власти США запретили въезд в страну главе правительства Чечни
Американские власти запретили главе правительства Чечни Муслиму Хучиеву въезд в США.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие
Гребные винты «Белгорода» не дают покоя западным экспертам
Саттона отмечает, что из-за особой скрытности, конструкция гребных винтов так и осталась засекреченной.
Обновлено вчера в 04:38
Политика
Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено в 16:48
Энергетика
Словакия приостановила прокачку российской нефти по «Дружбе»
Оператор словацкого участка «Дружбы» компания Transpetrol приостановила прокачку российской нефти по этому трубопроводу, сообщает в пятницу Bloomberg.
Обновлено в 17:42
Гаджеты
В России представлен смартфон Honor 8S за 8490 рублей
Обновлено в 04:13
Общество
В Москве на Пасху обещают резкое похолодание
Похолодание начнется вечером в субботу или утром в воскресенье.
Обновлено в 08:28
Здоровье
В Подмосковье половина контейнерных площадок приведена к стандарту
Половина контейнерных площадок для мусора в Московской области оборудованы в соответствии с требуемым стандартом, заявил начальник управления по обращению с отходами министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Алексей Меньшов.
Обновлено 23 апреля в 10:21
Происшествия
В реанимации скончался избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено в 17:30
Кино
Фильм-победитель Берлинале «Синонимы» откроет кинофестиваль «Край света. Запад»
Обновлено в 18:01
Авто
Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Происшествия
В Китае погибли 11 человек в результате поломки лифта
Обновлено в 03:12
Экономика
ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных накоплений на 57 млн рублей
Центральный банк РФ выявил схему вывода 57 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон" сотрудниками управляющей компании фонда.
Обновлено в 12:42
Политика
Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил в ходе переговоров на острове Русский президента России Владимира Путина посетить КНДР.
Обновлено в 17:55
Общество
Лифт раздора: управляющая компания изложила свой взгляд на историю
Свой взгляд на историю с оплатой лифта, которым большая часть дома не пользуется, изложила глава управляющей компании.
Обновлено в 14:30
Происшествия
В США пассажиры самолета оказались в больнице из-за вони на борту
Напомним, в марте текущего года лайнер авиакомпании United Airlines также совершил экстренную посадку в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 16:02
Здоровье
Назван самый полезный продукт для работы мозга
Обновлено в 04:55
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Здоровье
От этих продуктов умирают миллионы людей по всему миру. В России решили с ними бороться
Эксперты уверены, что так в стране смогут навести порядок в сфере продажи продуктов.
Обновлено в 17:04
Политика
Савченко: в российской тюрьме было лучше, чем в украинской
Как сообщает канал NewsOne, нардеп Верховной рады Украины Надежда Савченко, подозреваемая на родине в в подготовке терактов в центре Киева, призналась журналистам, что находиться в украинской тюрьме ей было сложнее, чем ранее в российской.
Обновлено в 18:27
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Обновлено в 05:12
Общество
В Карском море нашли неизвестную подлодку
В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
«Новое время» представило «военную доктрину» Зеленского
Издание "Новое время" сообщило, что советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин передал журналистам документ о "военной доктрине".
Обновлено в 06:20
Политика
Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка
Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон, который обеспечивает исключительные права для украинского языка как государственного.
Обновлено в 15:59
Путешествия
Чартеры из России в Египет возобновят поздней осенью
Ближе к сентябрю-октябрю текущего года туроператоры России ждут возобновления чартерных авиаперевозок в Египет.
Обновлено вчера в 21:36
Футбол
«Спартак» разгромно проиграл «Арсеналу» в Туле
Обновлено в 15:25