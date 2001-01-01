Футбол
Экспресс на матчи итальянской Серии А ~ Торино - Кальяри / Фиорентина - БолоньяSport-place вчера в 00:32
Котировки БК: П1 – 1.84Х – 3.54П2 – 5.00 Рекомендуемая ставка: Ф1 (0) за коэффициент 1.30 Фиорентина – Болонья Фиорентина переживает не лучшие времена, команда без побед с учетом кубка на протяжении 8 матчей, накануне даже дома проиграли явному аутсайдеру Фрозиноне со счетом (0:1).
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Экспресс на матчи итальянской Серии А ~ Торино - Кальяри / Фиорентина - Болонья
Sport-placeвчера в 00:32
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:55, Ашберн
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