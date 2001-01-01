Экспресс на матчи итальянской Серии А ~ Торино - Кальяри / Фиорентина - БолоньяSport-place вчера в 00:32

Котировки БК: П1 – 1.84Х – 3.54П2 – 5.00 Рекомендуемая ставка: Ф1 (0) за коэффициент 1.30 Фиорентина – Болонья Фиорентина переживает не лучшие времена, команда без побед с учетом кубка на протяжении 8 матчей, накануне даже дома проиграли явному аутсайдеру Фрозиноне со счетом (0:1).

Экспресс на матчи итальянской Серии А ~ Торино - Кальяри / Фиорентина - Болонья

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