Энергетика
Экспортная пошлина на нефть в России с 1 июля снизится на $10,1Rambler News Service 06:45
Экспортная пошлина на нефть в России понизится с 1 июля 2019 года, согласно расчетам Минфина, на $10,1 и составит $100,3 за тонну, говорится в материалах министерства. В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $110,4 за тонну.
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Футбол
Нойштедтер может перейти в «Бешикташ»
Авчи хотел, чтобы я перешел в Истанбул Башакшекир. Сейчас он возглавил Бешикташ, и я, скорее всего, перейду именно туда.
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Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда
В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.
Обновлено в 12:25
Гаджеты
Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, а также смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:21
Общество
Спикер Госдумы примет участие в семинаре по цифровой экономике
Сегодня, 18 июня депутаты Госдумы во главе с Вячеславом Володиным примут участие в семинаре «Новые технологии для экономики будущего» на площадке «Школы 21» Сбербанка, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
ВКС России получили современные истребители МиГ-35
Воздушно-космические силы России получили два современных истребителя МиГ-35 и до конца года получат еще четыре единицы истребителя.
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Происшествия
Путину доложили о событиях в Чемодановке
Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 06:34
Экономика
Средний размер ипотечного кредита в РФ в I квартале вырос на 17%
Средний размер ипотечного кредита в России увеличился в январе - марте 2019 года на 17,3% (на 350,6 тыс. руб.) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,38 млн руб. Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в понедельник.
Обновлено в 05:33
Футбол
Семак не назвал состав «Зенита» за 10 секунд
Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку в ходе программы «Вечерний Ургант» было предложено за 10 секунд успеть назвать имена всех 8 своих детей.
Обновлено в 17:56
Происшествия
В Москве избили директора Фонда кино
Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено в 18:08
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток
США отправят дополнительно одну тысячу военных на Ближний Восток, говорится в заявлении и.о. главы Пентагона Патрика Шанахан, распространенном пресс-службой ведомства.
Обновлено в 18:51
Происшествия
Калужанка пожаловалась Путину на ущемление жилищных прав
В Калуге Следственный комитет проводит проверку по обращению местной жительницы о нарушении жилищных прав.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Музыка
Костюм Карди Би треснул во время выступления
Эпатажная рэперша Карди Би часто выступает на своих концертах в откровенных костюмах.
Обновлено в 13:04
Экономика
ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек
По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
Обновлено в 16:43
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Гаджеты
Huawei обновит до Android 10 сразу 11 смартфонов
Производитель решил обновить сразу 11 моделей смартфонов из четырех линеек: P30, Mate 20, P Smart и P20.
Обновлено в 16:46
Политика
Саакашвили рассказал о смерти украинских солдат из-за коррупции
Высокий уровень коррупции на Украине убивает солдат.
Обновлено в 17:53
Экономика
Российские авиакомпании получили рекордный убыток
Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Политика
Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с французским лидером Эманнуэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР и согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.
Обновлено в 18:22
Авто
Обманутые воронежцы уже год ждут обещанных автомобилей Volkswagen
Обманутые воронежцы уже год ждут обещанных автомобилей марки "Volkswagen".
Обновлено в 18:04
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев оригинально ответил на слухи о себе
Обновлено в 13:40
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто
Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу во время праздничного парада в честь победы баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» в НБА.
Обновлено в 18:25
Происшествия
«Медуза» сообщила о допросе сотрудников по «делу Голунова»
Сотрудников онлайн-издания "Медуза" начали вызывать на допросы в полицию по делу о сбыте наркотиков, по которому обвиняемым ранее проходил журналист Иван Голунов.
Обновлено в 11:15
Политика
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Президент России Владимир Путин подписал изменения в законах о кадастровой деятельности и госрегистрации недвижимости.
Обновлено в 19:01
Политика
Тимошенко обвинила Гройсмана в попытке обанкротить ГТС Украины
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, а также главу компании «Нафтогаз» Андрея Коболева в попытках довести до банкротства газотранспортную систему (ГТС) страны.
Обновлено в 17:37
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Интернет
Instagram тестирует простой способ восстановления аккаунтов
По данным зарубежных СМИ, в социальной сети предлагают новый способ восстановления пароля взломанного аккаунта.
Обновлено в 06:59