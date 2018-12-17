Энергетика
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января снизится на треть
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января снизится на третьИнтерфакс04:36
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2019 года составит $89 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ. В настоящее время она составляет $135,1 за тонну. Таким образом, пошлина снизится на $46,1 за тонну - почти на треть.
Интерфакс04:36
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Экспортная пошлина на нефть в России с 1 января снизится на $46,1 — до $89 за тонну
Rambler News Service04:31
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