Пошлина на кокс понизится до $5,7 с $8,7 за 1 т. Россия завершает налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, который предусматривает поэтапное обнуление экспортной пошлины на нефть к 2024 г. и параллельное повышение НДПИ.

Экспортная пошлина на нефть снизится с нового года на 34%

Энергетика Энергетика Глава Роснедр оценил объем запасов нефти в России Что касается обычного золота, то, по данным Киселева, у России огромные запасы, гарантирующие надежную добычу на ближайшие десятилетия.

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» увеличит добычу углеводородов в 2018 году на 3,4% "Газпром нефть" увеличит добычу углеводородов в 2018 году на 3,4%, до 92,8 млн т. Объем переработки нефти составит 42,5 млн т, продажи нефтепродуктов вырастут на 2%, до 26,7 млн т. Об этом сообщает компания по итогам заседания совета директоров, который рассмотрел предварительные итоги деятельности в 2018 году и перспективные планы на 2019 год.

Энергетика Энергетика В России могут ввести эталонный тариф на транспортировку нефти В понедельник, 17 декабря, появилась информация о том, что в России могут установить эталонный тариф на прокачку нефти и нефтепродуктов по аналогии с эталонной стоимостью транспортировки газа.

Энергетика Энергетика Катар намерен инвестировать в энергопроекты США $20 млрд Государственная нефтяная компания Катара Qatar Petroleum заявила о планах инвестировать в энергетические проекты Соединенных Штатов не менее $20 млрд, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на министра по делам энергетики Катара Саада бен Шарида аль-Кааби.

Энергетика Энергетика Бензин подешевел в Забайкалье в среднем на 5% Как сообщили в пресс-службе губернатора, в ходе совещания руководитель Забайкалья обратил внимание на стоимость бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях в настоящее время.

Энергетика Энергетика Спецпредставитель РФ: Минск требует нереальные скидки на газ Белоруссия требует цен на газ аналогичных тем, что действуют в России на внутреннем рынке, но это невозможно.

Энергетика Энергетика Грузооборот Группы НМТП за январь-октябрь 2018г. снизился на 2,5% Консолидированный грузооборот Группы НМТП за январь-октябрь 2018 года составил 116 946 тыс. тонн, снизившись на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года.

Энергетика Энергетика В Раде хотят снизить цены на газ Прибыль Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» фактически сравнялась с российским «Газпромом» за счет «грабительских тарифов» на газ для населения и предприятий.

Энергетика Энергетика Россияне уверены в дальнейшем росте цен на бензин Среди наиболее существенных факторов повышения цен участники опроса называли: алчность нефтяных компаний, их стремление к наживе — 9%, плохая работа руководства страны, экономическая политика государства — 8%, состояние экономики, общий рост цен — 4%. Треть водителей говорят, что с подорожанием бензина стали ездить на машине реже.

Энергетика Энергетика BP пробурит в Азербайджане четыре новые скважины Четыре новые скважины планирует пробурить компания BP на нефтегазовых месторождениях Азербайджана в 2019 году.

Энергетика Энергетика Уборка газпромовского месторождения обойдётся Ямалу в 100 млн рублей 100 миллионов рублей выделят из окружного бюджета на ликвидацию заброшенного посёлка газпромовских геологов.

Энергетика Энергетика Спекулянты сократили нетто-лонг в долларах Общая стоимость чистых длинных позиций в долларах, рассчитанных на основании позиций спекулянтов Международного валютного рынка в иенах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах, за неделю, завершившуюся 11 декабря, составила $28,48 миллиарда по сравнению с $31,12 миллиарда неделей ранее.

Энергетика Энергетика Проект газопровода ТАПИ сталкивается с новыми трудностями Главный исполнительный директор TAPI Pipeline Limited Corporation Мухамметмырат Аманов, находясь в Исламабаде, призвал Пакистан начать строить свой участок газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ) к марту, пишет OilPrice.com.

Энергетика Энергетика Украина за 4 года инвестировала 1,5 млрд евро в «зеленую» энергетику Главным приоритетом становится развитие « зеленой » энергетики для уменьшения энергозависимости и укрепления экономики Украины.