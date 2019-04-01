Энергетика

Экспортная пошлина на нефть повысилась до $97,4 за тоннуКоммерсантъ вчера в 23:53

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 апреля 2019 года выросла на $6,2 — до $97,4 за т, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Минэкономики.
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Россия незначительно повысила экспортную пошлину на нефть

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Вести.Финанс02:56

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 апреля повышается на $6,2

ПРАЙМвчера в 17:23

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 апреля повышена на 6,8%

Финмаркет01:19

Экспортная пошлина на нефть повысилась до $97,4 за тонну

Коммерсантъвчера в 23:53

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля повышается на 6,2 доллара за тонну

Агентство нефтегазовой информации00:01

Пошлина на экспорт нефти из РФ вырастет с 1 апреля

Российская газета02:40

Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть

КП - Беларусь29 марта в 03:00
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:49, Ашберн
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