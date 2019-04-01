Экспортная пошлина на нефть повысилась до $97,4 за тоннуКоммерсантъ вчера в 23:53

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 апреля 2019 года выросла на $6,2 — до $97,4 за т, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Минэкономики.

Экспортная пошлина на нефть повысилась до $97,4 за тонну

Футбол Клопп о травме ван Дейка: «Надеюсь, ничего серьезного» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Тоттенхэмом» (2:1) в АПЛ рассказал о состоянии защитника команды Виргила ван Дейка.

Политика В штабе Порошенко призвали спокойно принять его победу во втором туре В штабе действующего лидера Украины, самовыдвиженца на президентских выборах Петра Порошенко призвали кандидатов спокойно принять его победу во втором туре голосования, который намечен на 21 апреля.

Происшествия Разбившийся с Филевой самолет ранее уже попадал в аварию Во время крушения на борту находилась одна из богатейших женщин в России — совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.

Авто Самые удивительные машины из «будущего» Некоторые автопроизводители шагнули на шаг вперед и разработали автомобили будущего. Одним из таких автомобилей стал Rolls Royce 130ex.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП под Тулой В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.

Политика Договор о дружбе России и Украины прекратил действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.

Экономика «Магнит» потратит 670 млн рублей на акции для Яна Дюннинга С 1 по 5 апреля ритейлер выкупит свои акции с биржи на сумму до 670,4 млн руб. для оплаты президенту компании Яну Дюннингу, сообщил ритейлер.

Шоу-бизнес Стало известно, сколько зарабатывает Василиса Володина Совет известного астролога мечтают получить не только юные девушки, желающие узнать о суженом, но и солидные бизнесмены, согласующие проведение миллионных сделок с гороскопами специалиста.

Здоровье Беженцы из «Эр-Рукбана» рассказали о страшных условиях жизни в лагере Жители «Эр-Рукбана» вырвались на подконтрольную сирийским властям территорию и рассказали, что проамериканские вооруженные формирования создали в лагере невыносимые условия.

Политика Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.

Политика США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Общество В Башкирии разработано мобильное приложение по ямочному ремонту На оперативном совещании в правительстве РБ председатель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов доложил о выполнении поручения врио Главы РБ Радия Хабирова — разработке мобильного приложения, интегрированного с интерактивной картой ямочного ремонта РБ.

Футбол Наставник «Челси» ответил фанатам на критику Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ответил на критику болельщиков во время матча 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Кардифф Сити", передает "Советский спорт".

Политика Зеленский обошёл Петра Порошенко в ключевом для него регионе Украины Даже 22% голосов оказалось достаточно Владимиру Зеленскому, чтобы обойти Петра Порошенко на выборах президента Украины там, где сосредоточен бизнес действующего главы государства - в Винницкой области.

Энергетика Заморозку цен на бензин в России продлят еще на три месяца Цены на бензин и дизельное топливо в России в мелком опте останутся фиксированными еще на протяжении трех месяцев, начиная с 1 апреля.

Армия и оружие В России стартовал весенний призыв В ходе весеннего призыва на военную службу, который начался 1 апреля, в Российскую армию будут направлены 135 тыс. человек.

Экономика В России выросли социальные пенсии С сегодняшнего дня, 1 апреля, в России социальные пенсии увеличились на 2%. Их средний размер вырос на 182 рубля и составил 9 266 рублей.

Кино Актер Марк Хэмилл назвал ошибкой убийство Хана Соло в «Звездных войнах» Актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в «Звездных войнах», на съемках популярного сериала «Падение ордена» рассказал «Известиям» о том, что в свое время едва не отказал режиссеру знаменитой киносаги Джорджу Лукасу.

Происшествия Четыре человека скончались после ужина в доме престарелых во Франции Четыре постояльца дома престарелых "Ла Шенре" скончались, еще 22 пострадали во французском городе Лерм, пишет ТАСС со ссылкой на радиостанцию "Франс энфо".

Общество ГИБДД ужесточит контроль за автошколами Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.

Музыка Кемеровчанка выступит перед Тимати и Бастой на шоу «Песни» Удастся ли ещё одной жительнице Кузбасса пройти в следующий этап шоу и побороться за главный приз – узнаем уже завтра.

Происшествия В Камышлове организовали подвоз воды после аварии на насосной станции Власти города Камышлов в Свердловской области организовали подвоз воды в дома, которые остались без воды в результате аварии на насосной станции.

Общество Заседание суда о контроле над «Восточным» сделали закрытым На прошлой неделе Арбитражный суд Лондона вынес решение по этому спору против Finvision Holdings и обязал ее отказаться от попыток исполнения колл-опциона на приобретение почти 10% акций «Восточного», что означало бы переход к ней контроля над банком (в настоящее время Finvision принадлежит 32,02% уставного капитала).

Политика Профильный комитет Думы рекомендовал не признавать выборы на Украине Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал депутатам принять заявление о непризнании результатов выборов президента Украины.