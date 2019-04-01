Энергетика
Экспортная пошлина на нефть повысилась до $97,4 за тоннуКоммерсантъ вчера в 23:53
Экспортная пошлина на нефть в России с 1 апреля 2019 года выросла на $6,2 — до $97,4 за т, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Минэкономики.
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Пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля повышается на 6,2 доллара за тонну
Агентство нефтегазовой информации00:01
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