Энергетика
Экспорт венесуэльской нефти упал на 17,5%News.ru вчера в 18:57
Экспорт нефти и продуктов нефтепереработки из Венесуэлы рухнул на 17,5% к июню, до 932,9 тысячи баррелей в сутки. При этом в июне поставки росли на 26%, до 1,1 миллиона баррелей.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 06:35, Ашберн
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Увеличилось число пострадавших в ДТП на Ставрополье
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Политика
В Совфеде отреагировали на прекращение действия ДРСМД
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал официальное прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с 2 августа.
Обновлено в 06:26
Футбол
Шюррле ответил, когда планирует дебютировать за «Спартак»
Новичок «Спартака» полузащитник Андре Шюррле поделился впечатлениями от перехода в стан красно-белых.
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Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Наука
Археологи обнаружили главный храм «египетской Атлантиды»
На дне Средиземного моря археологами были найдены руины ключевого храма затонувшего древнего города Гераклион и несколько кораблей, которые были нагружены монетами и ювелирными изделиями.
Обновлено в 06:16
Происшествия
В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого
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Курс евро поднялся до 72 рублей
Курс евро в ходе торгов поднялся до отметки в 72 рубля, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия
В столице Таиланда прогремели пять взрывов
Обновлено в 02:12
Гаджеты
Популярность услуги Trade-in в «Связном» выросла в шесть раз
Российский техноритейлер «Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть») подвел итоги работы услуги Trade-in за 12 месяцев.
Обновлено в 06:17
Наука
Ученые выделили ряд упражнений, помогающих похудеть
В ходе массового исследования жителей Тайваня ученые выделили упражнения, помогающие сбросить вес тем людям, у которых есть генетическая предрасположенность к ожирению.
Обновлено вчера в 21:57
Общество
Префектура ЦАО отказала в проведении пикетов на нескольких площадках Москвы 3 августа
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Мэрилин Керро отказалась от работы экстрасенсом
Керро не хочет наживаться на проблемах клиентов, как это делают ее коллеги, поэтому пока отказалась от приемов.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
В России с августа возобновят выдачу образовательных кредитов
Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва.
Обновлено вчера в 04:45
Политика
Кандидат в Мосгордуму Серебрянская отозвала свою жалобу из ЦИК
Кандидат в депутаты Мосгордумы по 45 избирательному округу Юлия Серебрянская отозвала свою жалобу в ЦИК на отказ в регистрации.
Обновлено в 06:22
Общество
Финляндия ужесточает требования для получения визы
В сообщении отмечается, что с осени текущего года общепринятую практику стран Евросоюза в отношении документов, необходимых для визовых заявлений, начнут соблюдать Посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, консульства в Петрозаводске и Мурманске.
Обновлено в 00:23
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердили наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Политика
В правительстве РФ ответили на недовольство Японии поездкой Медведева
Протесты Японии из-за поездок российских чиновников на Курильские острова не вызывают беспокойства у правительства России, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:36
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью изданию "Новое время" выразила мнение, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем.
Обновлено в 03:37
Музыка
Певицу Кэти Перри обязали выплатить почти $3 млн за плагиат
Федеральный суд Лос-Анджелеса обязал американскую певицу Кэти Перри и ее соавторов выплатить 2,78 млн долларов штрафа за плагиат при написании песни Dark Horse, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:20
Общество
Мутко раскритиковал власти Приангарья за работу по ликвидации паводка
Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал мэра Тулуна Юрия Кариха и губернатора Иркутской области Сергея Левченко за их действия после паводка.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве.
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Политика
Дональд Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Обновлено вчера в 07:43
Экономика
С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам
С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам. Максимально их выплаты могут увеличиться на 261 рубль.
Обновлено 31 июля в 08:37
Общество
«Браво» и Tequilajazzz удивились своему участию в фестивале 3 августа в Москве
Обновлено в 04:17
Кино
Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Подмосковье двое мужчин расстреляли торговца фруктами
В Щелковском районе Подмосковья в полицию обратился продавец магазина, которого обстреляли двое неизвестных при попытке незаконно унести ящик вишни.
Обновлено в 05:13
Общество
Директор ФБК Иван Жданов объявил голодовку
Директор ФБК и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Иван Жданов объявил голодовку.
Обновлено в 06:02