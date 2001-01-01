Экономика
Экспорт товаров из Германии в мае вырос на 1,1%REGNUM 04:36
Экспорт товаров из Германии восстанавливается более быстрыми темпами, чем ожидалось. Об этом, как передает агентство Reuters, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны.
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Перу быстрыми темпами завоёвывает сельскохозяйственный рынок мира
Ежедневные Новости Владивостока05 июля в 07:11
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:22, Вашингтон
Политика
Зеленский назвал украинско-российский телемост опасным пиар-ходом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал анонсированный украинско-российский телемост опасным пиар-ходом перед выборами в парламент, которые запланированы на 21 июля.
Обновлено в 05:48
Политика
МИД РФ ответил на оскорбления Путина в эфире грузинского ТВ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала выходку ведущего грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния, обругавшего в эфире российское руководство.
Обновлено в 05:37
Футбол
Почему фанаты «Локомотива» молчали на матче за Суперкубок России
Обновлено вчера в 04:00
Политика
Песков ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет рассмотрена, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:48
Культура
Владимир Познер вышел из жюри премии ТЭФИ
Обновлено вчера в 11:26
Культура
Несостоявшийся юбилей: в России вспоминают Жанну Фриске
Певице Жанне Фриске, которая умерла от рака, 8 июля исполнилось бы 45 лет. «Мойка78» решила вспомнить яркие моменты из биографии певицы.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Самолет UTair развернулся над Литвой из-за ЧП на борту
Самолет Boeing 737 авиакомпании UTair, выполнявший рейс UT705 из Москвы в Берлин, подал сигнал об аварийной ситуации на борту и развернулся в сторону России, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:14
Футбол
Футбольный клуб «Тамбов» представил новый логотип
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Рубашку Киркорова на модном показе чуть не съела лошадь
Во время фотосессии с лошадью, которая участвовала в показе, Киркоров вдруг почувствовал боль в руке.
Обновлено в 06:03
Политика
В Татарстане суд прекратил дело о «явном неуважении» к «Единой России»
Сармановский райсуд Татарстана прекратил производство об административном правонарушении за критику власти местным жителем Максимом Семиным.
Обновлено в 04:51
Политика
Беглова зарегистрировали кандидатом на выборах губернатора Петербурга
Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение о регистрации Александра Беглова в качестве кандидата на выборах губернатора города, которые пройдут 8 сентября 2019 года.
Обновлено в 04:02
Культура
Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову песню «про мужиков»
В рамках пробного прямого эфира Пугачева сделала интересное признание, рассказав, что подарила некую песню «про мужиков» своему коллеге, Сергею Шнурову из «Ленинграда».
Обновлено в 04:13
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Общество
Грузчикам Шереметьево повысили зарплату до 200 тысяч рублей
Прежде выплаты грузчикам Шереметьево составляли 45 тысяч рублей в месяц, а с июля они будут получать до 200-211 тысяч рублей.
Обновлено в 04:55
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Экономика
Названы самые подорожавшие по итогам 2018 года продукты
Издание РБК, ссылаясь на сведения Росстата, распространило информацию, согласно которой по итогам прошлого года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста.
Обновлено вчера в 07:55
Общество
Россияне назвали регистрацию брака обязательной
Похожего мнения придерживаются 11% опрошенных, однако они не считают регистрацию брака обязательным условием.
Обновлено в 02:05
Политика
Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»
Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Коллега Шепелева рассказал о его новой возлюбленной
Друг Дмитрия Шепелева рассказал о новой возлюбленной телеведущего 36-летней Екатерине Тулуповой.
Обновлено в 02:57
Политика
Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра Греции
Обновлено в 06:10
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек
Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Москве ребенок случайно поджег себя, играя с жидкостью для розжига
Ребенок случайно поджег себя, играя с жидкостью для розжига огня с друзьями на востоке Москвы.
Обновлено в 05:28
Футбол
УЕФА опроверг информацию о приглашении сборной Аргентины в Лигу наций
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг появившуюся в СМИ информацию о приглашении сборной Аргентины выступать в Лиге наций.
Обновлено в 06:07
Кино
Молодой актер студии Disney Камерон Бойс умер во сне
Сегодня ночью скончался молодой актер Dysney Камерон Бойс, который известен своими ролями в телевизионном мюзикле «Наследники» и фильме «Одноклассники», где он снялся с актером Адамом Сэндлером.
Обновлено вчера в 04:40
Политика
Председатель ПАСЕ прокомментировала восстановление России в правах
Надежду на полное и всестороннее сотрудничество с Россией после восстановления прав российской делегации в Совете Европы высказала председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье во время пленарного заседания 7 июля.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
В Петербурге завершились похороны погибших подводников
Сегодня, 6 июля, под залпы почетного караула были похоронены 14 подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено 06 июля в 07:26
Кино
Файги рассказал о сцене после титров в новом фильме про Человека-паука
Глава студии Marvel Кевин Файги объяснил фанатам её киновселенной сцену, которая была показана после титров кинокомикса «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 05:04
Общество
Кандидат в «афронавты» из ЮАР разбился на мотоцикле
Житель ЮАР, получивший шанс стать первым астронавтом из африканцев, погиб в субботу в результате ДТП на мотоцикле, не успев воплотить в жизнь свою мечту, сообщает The Guardian.
Обновлено в 04:32