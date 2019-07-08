Экономика
Экспорт товаров из Германии в мае вырос на 1,1%REGNUM 04:36
Экспорт товаров из Германии восстанавливается более быстрыми темпами, чем ожидалось. Об этом, как передает агентство Reuters, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны.
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Перу быстрыми темпами завоёвывает сельскохозяйственный рынок мира
Ежедневные Новости Владивостока05 июля в 07:11
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:53, Вашингтон
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
Обновлено вчера в 20:14
Политика
Премьер Грузии назвал брань телеведущего в адрес Путина провокацией
Оскорбления в адрес главы РФ прозвучали в программе грузинской оппозиционной телекомпании Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе прокомментировал брань телеведущего канала "Рустави 2" в адрес президента России Владимира Путина, сообщает "РИА Новости".
Обновлено вчера в 18:33
Футбол
Ибрагимович составил команду мечты из самого себя
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович разместил шуточный пост, где представил команду мечты.
Обновлено в 04:23
Политика
Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией
Украинские националисты требуют от Владимира Зеленского ответить на проведение телемоста между каналами "Россия 1" и NewsOne, сообщил лидер партии "Национальный корпус", депутат Верховной рады Андрей Билецкий в блоге на сайте газеты "Украинская правда".
Обновлено в 04:36
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23
Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Пятилетнего ребенка привязали к столбу под Ярославлем
Представители отдела по работе с несовершеннолетними пришли к семье 5 июля, где во дворе обнаружили ребенка привязанным к столбу.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
В Союзе журналистов России оценили поведение телеведущего «Рустави 2»
Секретарь и глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир прокомментировал поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 04:00
Происшествия
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
Обновлено в 04:14
Политика
Погибших подводников похоронили в Санкт‐Петербурге
Моряков, погибших во время пожара на глубоководном судне в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.
Обновлено 06 июля в 06:13
Происшествия
СК проверит службу опеки по делу об избиении девочки в Ингушетии
Правоохранители проверят органы опеки и участкового педиатра по уголовному делу об избиении семилетней девочки в Ингушетии.
Обновлено в 04:20
Кино
В Сети обнародован первый трейлер киноверсии «Мулан» от Disney
Обновлено в 02:59
Происшествия
Мутко потребовал отстранить от работы мэра района в Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранить от исполнения обязанностей мэра пострадавшего от подтопления Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, сообщает пресс-служба вице-премьера.
Обновлено вчера в 05:35
Общество
Эксперты оценили жизнь в Москве по доступности жилья и транспорта
Мегаполисы сравнивались по четырем показателям — доступности жилой недвижимости и коммунальных услуг, уровню благоустройства города, развитию транспортной системы и обеспеченности коммерческой недвижимостью.
Обновлено в 02:24
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Футбол
«Барселона» представила выездную форму с дизайном 1979 года
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет
Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
В санатории под Магнитогорском умерла 4-летняя девочка
В санатории «Якты-Куль» под Магнитогорском родители с четырехлетним ребенком гуляли по территории.
Обновлено в 04:25
Политика
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию против строительства «Северного потока-2» и «Турецкого потока».
Обновлено вчера в 06:34
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика
Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов
Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 03:16
Экономика
Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска
Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Политика
Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.
Обновлено в 02:06
Общество
«Ростех» планирует направить миллиард рублей на восстановление инфраструктуры в Иркутской области, пострадавшей от паводка
Миллиард рублей, который планируется собрать с помощью пожертвований, будет направлен на строительство объектов социальной инфраструктуры и жилых домов в пострадавшем от наводнения регионе.
Обновлено в 04:36
Политика
Партия Ципраса проиграла выборы правоцентристам в Греции
Обновлено вчера в 23:43