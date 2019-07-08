Экономика

Экспорт товаров из Германии в мае вырос на 1,1%REGNUM 04:36

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Экспорт товаров из Германии восстанавливается более быстрыми темпами, чем ожидалось. Об этом, как передает агентство Reuters, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны.
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