Экспорт товаров из Германии восстанавливается более быстрыми темпами, чем ожидалось. Об этом, как передает агентство Reuters, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны.

Экспорт товаров из Германии в мае вырос на 1,1%

Политика Премьер Грузии назвал брань телеведущего в адрес Путина провокацией Оскорбления в адрес главы РФ прозвучали в программе грузинской оппозиционной телекомпании Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе прокомментировал брань телеведущего канала "Рустави 2" в адрес президента России Владимира Путина, сообщает "РИА Новости".

Футбол Ибрагимович составил команду мечты из самого себя Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович разместил шуточный пост, где представил команду мечты.

Политика Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией Украинские националисты требуют от Владимира Зеленского ответить на проведение телемоста между каналами "Россия 1" и NewsOne, сообщил лидер партии "Национальный корпус", депутат Верховной рады Андрей Билецкий в блоге на сайте газеты "Украинская правда".

Общество Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.

Происшествия Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23 Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.

Происшествия Пятилетнего ребенка привязали к столбу под Ярославлем Представители отдела по работе с несовершеннолетними пришли к семье 5 июля, где во дворе обнаружили ребенка привязанным к столбу.

Политика В Союзе журналистов России оценили поведение телеведущего «Рустави 2» Секретарь и глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир прокомментировал поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».

Политика Погибших подводников похоронили в Санкт‐Петербурге Моряков, погибших во время пожара на глубоководном судне в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

Происшествия СК проверит службу опеки по делу об избиении девочки в Ингушетии Правоохранители проверят органы опеки и участкового педиатра по уголовному делу об избиении семилетней девочки в Ингушетии.

Происшествия Мутко потребовал отстранить от работы мэра района в Иркутской области Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранить от исполнения обязанностей мэра пострадавшего от подтопления Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, сообщает пресс-служба вице-премьера.

Общество Эксперты оценили жизнь в Москве по доступности жилья и транспорта Мегаполисы сравнивались по четырем показателям — доступности жилой недвижимости и коммунальных услуг, уровню благоустройства города, развитию транспортной системы и обеспеченности коммерческой недвижимостью.

Политика РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Происшествия В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Происшествия В санатории под Магнитогорском умерла 4-летняя девочка В санатории «Якты-Куль» под Магнитогорском родители с четырехлетним ребенком гуляли по территории.

Политика Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против «Северного потока-2» Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию против строительства «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

Общество Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Политика Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.

Экономика Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.

Политика Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор» Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.