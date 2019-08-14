Политика
Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращенВести.Ru вчера в 23:10
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай. В настоящее время идет совместная работа с китайскими коллегами, рассказал министр.
Читать в источнике
Оценить484
с чего всё началось
Дмитрий Кобылкин возглавляет Минприроды чуть больше года. До этого восемь лет он был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).Ведомостивчера в 17:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 02:29, Ашберн
Происшествия
Пассажирский А321 совершил аварийную посадку в Московской области
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 18:32
Политика
AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено 13 августа в 23:54
Кино
Скончался народный артист Валентин Воронин
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом
На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено вчера в 00:49
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные, передает Reuters.
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Глава администрации Барнаула ушёл в отставку
Обновлено в 00:10
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Обновлено вчера в 08:36
Армия и оружие
В Иране пообещали дать сокрушительный ответ на любую внешнюю агрессию
Иран не стремится к развязыванию войны, но готов решительно защищать свой государственный суверенитет от любой агрессии извне.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Общество
Роскачество назвало лучшие марки школьной формы
По итогам исследования лучшими были признаны торговые марки «Наша форма» и «Старт», которые не только соответствуют требованиям качества и безопасности, но и опережают стандарты Роскачества.
Обновлено в 01:17
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России
Ранее Наимский заявил о намерении Польши повысить стоимость транзита российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа».
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
В полиции не уточнили личности участников конфликта, но таким образом прокомментировали сообщения в социальных сетях, где московский священник Алексей Забелин написал, что его избили на набережной на глазах собственного сына.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
В США после курения вейпа госпитализированы более 20 человек
Обновлено вчера в 15:43
Футбол
Игроки «Туна» прокатились на метро перед матчем со «Спартаком»
Футболисты швейцарского клуба «Тун» совершили поездку на московском метро накануне матча со «Спартаком».
Обновлено вчера в 11:59
Общество
Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа
Обновлено вчера в 10:43
Общество
Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты
Наименьший размер справедливой зарплаты назвали респонденты в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (в среднем 58 тыс. руб.), а также в Волгограде и Ярославле (59 тыс. руб.).
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
СМИ сообщили об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Как отмечает издание, чрезвычайное происшествие случилось при тестировании не ракеты, а перспективного ускорителя — новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были прикреплены «ядерные батарейки».
Обновлено в 01:03
Политика
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке
Обновлено вчера в 11:12
Армия и оружие
Харьковское танковое КБ оказалось под угрозой закрытия
Обновлено вчера в 11:07
Общество
Водителям могут разрешить предъявлять ОСАГО в электронном виде
В соответствии с поправками, водитель, оформивший ОСАГО в электронном виде, может предъявить сотруднику ГИБДД как бумажную копию полиса, так и электронный документ на каком-либо электронном устройстве или носителе.
Обновлено вчера в 05:03
Здоровье
Учёные: здоровье суставов зависит от секса
На выздоровление больных суставов благотворно влияют интимные отношения, сообщили учёные из университета Филадельфии (США).
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
Фондовые индексы США потеряли 3%
Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
Более 50 заключенных пострадали во время драки в калифорнийской тюрьме
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам
Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
Обновлено вчера в 01:52
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Футбол
«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти
«Ливерпуль» одержал победу над «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 00:23