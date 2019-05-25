Экономика
Экспорт продукции АПК Ингушетии к 2024 году составит более $43 млнТАСС вчера в 10:44
Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) Ингушетии к 2024 году сможет составить более $43 млн.
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По итогам 2018 года внешнеторговое сальдо СКФО по сельскохозяйственной продукции было положительным и составило $214,8 млн. На экспорт мы, в основном, поставляли мясо птицы, пшеницу, кукурузу, баранину.
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Полпред призвал регионы СКФО активнее наращивать экспортный потенциал АПК округа
Интерфакс - Россиявчера в 08:33
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