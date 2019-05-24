Экономика
Экспорт продукции АПК Ингушетии к 2024 году составит более $43 млнТАСС вчера в 10:44
Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) Ингушетии к 2024 году сможет составить более $43 млн.
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Происшествия
СК: подозреваемый в покушении на губернатора доставлен в Волгоград
Напомним, 23 мая в Москве был задержан предполагаемый организатор покушения на жизнь губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, сообщает СУ СКР по области.
Обновлено в 08:19
Общество
В Екатеринбурге уличные художники украсили куполами сквер у Драмтеатра
Три работы проделали уличные художники, которые хотели иронически изобразить конфликт вокруг Храма-на-Драме, сообщает портал Е1.
Обновлено в 07:44
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Авто
Официально объявлена дата появления в России Geely FY11
По словам первого заместителя руководителя компании ООО «Джили-Моторс» Чжан Шоухэ, кроссовер Geely FY11 появится в российских автосалонах к 2020 году.
Обновлено в 05:01
Экономика
Фондовый рынок США завершает торги в плюсе после комментариев Трампа
Уолл-стрит снова надеется на торговую сделку с Китаем после «обнадеживающих» комментариев президента США Дональда Трампа, 24 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:19
Автоспорт
Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако
Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Спорт
Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии
Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Объявившая о пополнении Дубцова выбирает имя малышу
Ирина Дубцова призналась, что у девочки пока нет имени. Звезда попросила поклонников помочь с выбором клички.
Обновлено в 05:57
Политика
В Крыму призвали украинский Генштаб не махать кулаками после драки
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Киев не «махать кулаками после драки», передает «РИА Новости» в субботу, 25 мая.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Размотавшийся трос повредил фюзеляж SSJ 100 при посадке в Ижевске
Доследственная проверка началась в связи с инцидентом с тросом заземления, повредившим самолет, прибывший в пятницу из Москвы в Ижевск.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
В центре Лиона произошел взрыв, есть пострадавшие
Не меньше восьми человек пострадали из-за взрыва в центре Лиона. Об этом 24 мая написали в твиттере французского региона Овернь-Рона-Альпы.
Обновлено вчера в 12:44
Футбол
«Челси» просит у «Реала» £130 млн за Азара
Руководство английского "Челси" просит £130 млн за форварда клуба Эдена Азара.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Наташа Королева пообещала носить «платье девственности»
По слухам, артистка решила выйти на сцену в загадочном «платье девственности», которое должно удивить поклонников.
Обновлено в 06:55
Музыка
Ургант прокомментировал спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Телеведущий высказал свое мнение в эфире телешоу «Вечерний Ургант».
Обновлено вчера в 22:39
Авто
Эксперты назвали 10 вещей, которые должен знать каждый водитель
Эксперты портала «Speedme.ru» решили составить список советов, которые помогут каждому автолюбителю поддерживать свою машину в хорошем состоянии.
Обновлено в 00:47
Происшествия
В дельфинарии в Севастополе произошел пожар
Обновлено в 04:05
Политика
Путин в Кремле вручил госнаграды Матвиенко и Цискаридзе
Сегодня, 23 мая, Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды выдающимся российским деятелям и иностранным гражданам.
Обновлено 23 мая в 08:44
Политика
Активисты на Украине подали иск в суд против Зеленского
Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации 21 мая.
Обновлено в 03:59
Наука
В Австралии найден «златоядный» гриб
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия
В Дагестане произошло повторное землетрясение
Сейсмологи зарегистрировали в субботу ночью в Дагестане повторное землетрясение магнитудой 2,3. Подземные толчки ощутили в городе Буйнакске, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Главного управления МЧС по Республике Дагестан.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Арестованному полковнику ФСБ Черкалину понравилась тюремная каша
Начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО.
Обновлено вчера в 11:34
Шоу-бизнес
Жасмин рассказала о биологическом родстве с сыном Филиппа Киркорова
Жасмин рассказала взволнованным поклонникам о биологическом родстве с сыном Филиппа Киркорова Мартином.
Обновлено в 07:35
Гаджеты
Патентная документация раскрывает особенности планшета Microsoft Surface Pro 7
Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO), по сообщениям сетевых источников, обнародовала патентную документацию Microsoft с описанием конструкции нового планшета.
Обновлено в 07:27
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишатся поддержки карт памяти microSD
Смартфоны Huawei могут остаться не только без операционной системы Android и процессоров Qualcomm (а также без собственных Kirin), но и без карт памяти формата microSD — на это указывает исчезновение компании Huawei из перечня членов консорциума SD Card Association.
Обновлено вчера в 07:22
Кино
В Петербурге начались съемки фильма по роману Алексея Иванова
Обновлено в 08:25
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено вчера в 04:19