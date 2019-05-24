Экспорт продукции АПК Ингушетии к 2024 году составит более $43 млнТАСС вчера в 10:44

Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) Ингушетии к 2024 году сможет составить более $43 млн.

Экспорт продукции АПК Ингушетии к 2024 году составит более $43 млн

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Общество В Екатеринбурге уличные художники украсили куполами сквер у Драмтеатра Три работы проделали уличные художники, которые хотели иронически изобразить конфликт вокруг Храма-на-Драме, сообщает портал Е1.

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