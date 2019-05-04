Экономика

Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 разИзвестия 03 мая в 17:02

За три года поставки черной икры из Китая в Россию выросли с 3,5 т в 2015 году до почти 17 т в 2018-м. КНР в последние годы наращивает экспорт в самые различные страны мира за счет снижения цен в ущерб качеству. К примеру, в ЕС доля китайской черной икры выросла за последние годы с 13% до 70%.
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СМИ: Россия увеличит поставки чёрной икры за рубеж в пять раз

Life.ruвчера в 10:43

Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 раз

Известия03 мая в 17:02

Экспорт чёрной икры из России увеличат в пять раз

News.ruвчера в 05:57

«Известия»: экспорт черной икры из России может вырасти в пять раз к концу 2024 года

ТАССвчера в 05:18

Россия нарастит экспорт чёрной икры в пять раз

АБНвчера в 04:02

Экспорт черной икры из России к концу 2024 года вырастет в пять раз

Актуальные Новостивчера в 02:31

Скоро Запад будет рубать кавьяр ложками: экспорт черной икры будет умножен

Красная веснавчера в 07:31
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:47, Ашберн
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
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Павелецкий вокзал в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва

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Сыновья Юрия Стоянова отказались от фамилии отца

Сыновья Юрия Стоянова Алексей и Николай уже довольно давно не общаются со своим звездным отцом.
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Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая

Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
Политика

Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях

Глава "Роскосмоса", бывший представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского адмирала и экс-главкома альянса Джеймса Ставридиса о новых антироссийских санкциях.
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В России стали в 30 раз чаще штрафовать за нацистскую символику

Судебная статистика отмечает серьезный рост числа россиян, привлеченных к ответственности за применение нацистской символики.
Обновлено в 06:07
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

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Обновлено в 02:00
Общество

В Кургане из-за пожаров запретили продажу алкоголя

В курганских магазинах сегодня появились объявления о том, что продажа алкоголя запрещена.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес

Священника пригласили к певице МакSим в больницу

Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, пригласила в больницу, где проходит лечение после автомобильной аварии, священника.
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Парадный Aurus, суперкар Lada и новая BMW: главное за неделю

Aurus На этой неделе марка Aurus показала сразу две новинки (одну, правда, частично) -- парадный кабриолет, который примет участие в параде Победы, и первые фотографии большого внедорожника под названием Komendant .
Обновлено в 08:11
Общество

Июльская жара придет в Москву 6 и 7 мая

Летняя температура установится в Москве 6 и 7 мая — воздух прогреется до +25 градусов.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

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Юлия Барановская исполнила зажигательный танец в центре Москвы

Юлия Барановская опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram видеоролик, продемонстрировав зажигательный танец в центре Москвы.
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Единоборства

Серроне победил Яквинту и бросил вызов Макгрегору

В канадской Оттаве прошел вечер смешанных единоборств UFC Fight Night 151, в главном поединке которого Дональд Серроне в доминирующем стиле победил экс-претендента на титул Эла Яквинту и бросил вызов Конору Макгрегору.
Обновлено в 08:11
Политика

Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека

Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы (СЕ).
Обновлено в 06:22
Происшествия

От полученных при атаке из сектора Газа ранений скончался израильтянин

Израильтянин, получивший ранения при ракетной атаке со стороны палестинского сектора Газа, скончался в больнице города Ашкелон.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

В Волгограде грузовик столкнулся с автобусом

Обновлено в 08:09
Экономика

Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено вчера в 16:48
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Впервые в истории США победительницами трех главных конкурсов красоты стали темнокожие женщины. Об этом сообщает телеканал CNN.
Обновлено в 06:40
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
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Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных

"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
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Филипп Киркоров позвал Бузову на «Евровидение-2019»

30 апреля у самого Киркорова состоялась премьера песни «Стеснение пропало». Ольга Бузова тоже не смогла пройти мимо популярного трека.
Обновлено в 03:07
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика

Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики

Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:11
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

Обновлено 03 мая в 18:06
Культура

Умерла Леонора Эллинская

Леонора Эллинская родилась 22 апреля 1944 года, в 1975 году стала солисткой Днепропетровского академического театра оперы и балета.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

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Происшествия

В Уфе на канатной дороге застряли семь пассажиров

Обновлено в 06:42
Происшествия

В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
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