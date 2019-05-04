Экономика

Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 разИзвестия 03 мая в 17:02

За три года поставки черной икры из Китая в Россию выросли с 3,5 т в 2015 году до почти 17 т в 2018-м. КНР в последние годы наращивает экспорт в самые различные страны мира за счет снижения цен в ущерб качеству. К примеру, в ЕС доля китайской черной икры выросла за последние годы с 13% до 70%.
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СМИ: Россия увеличит поставки чёрной икры за рубеж в пять раз

Life.ruвчера в 10:43

Скоро Запад будет рубать кавьяр ложками: экспорт черной икры будет умножен

Красная веснавчера в 07:31

Экспорт черной икры из России к концу 2024 года вырастет в пять раз

Актуальные Новостивчера в 02:31

«Известия»: экспорт черной икры из России может вырасти в пять раз к концу 2024 года

ТАССвчера в 05:18

Россия нарастит экспорт чёрной икры в пять раз

АБНвчера в 04:02

Экспорт чёрной икры из России увеличат в пять раз

News.ruвчера в 05:57

Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 раз

Известия03 мая в 17:02
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Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие

Полторак удивился словам Коломойского о войне в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак удивился словам украинского олигарха Игоря Коломойского о войне в Донбассе.
Обновлено в 01:24
Авто

Эксперты назвали самые доступные пикапы в России

Замыкает тройку лидеров среди самых доступных пикапов в России Fiat Fullback. Начальная цена на него составляет 1 млн. 709 тыс. рублей.
Обновлено в 00:20
Кино

Джордж Мартин рассказал о подготовке трех спин-оффов «Игры престолов»

Автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин заявил, что телекомпания HBO готовит три разных спин-оффа на тему «Игры престолов».
Обновлено в 02:35
Хоккей

«Бостон» обыграл «Коламбус» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ

«Бостон Брюинз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:52
Политика

В Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев

Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие

В Израиле засекли пуски 90 ракет из сектора Газа

31 марта израильские танки атаковали посты боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с этой территории.
Обновлено вчера в 05:18
Армия и оружие

КНДР подтвердила проведение ракетных испытаний

Обновлено вчера в 19:58
Гаджеты

Названа стоимость флагманских OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro

Инсайдер сообщил, во сколько покупателям обойдутся смартфоны OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro.
Обновлено в 01:46
Экономика

Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено вчера в 16:48
Технологии

«Мы первые, после нас США»: Белорусские пользователи рассказали «всю правду» о покорении космоса

Даже фильм документальный сняли про белоруса на Марсе.
Обновлено в 02:25
Здоровье

Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением

Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
Обновлено вчера в 11:43
Общество

Все на пляж! 27-градусная жара придет в Нижний Тагил

Пик жары придётся на вторник, 7 мая. В этот день, по прогнозам метеорологов, температура воздуха составит до +27 градусов.
Обновлено вчера в 12:28
Общество

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Калифорнию

21 апреля сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские собираются после рождения первенца могут переехать в Африку, чтобы заняться благотворительностью и представительским функциями.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на Кубани

Четыре человека, включая ребенка 2017 года рождения, погибли при столкновении двух автомобилей в Красноармейском районе Кубани, сообщили журналистам в субботу в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 16:07
Общество

Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию

Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.
Обновлено в 01:59
Единоборства

Серроне победил Яквинту на турнире UFC 151

Главным событием стал поединок американских легковесов Эла Яквинты и Дональда Серроне.
Обновлено вчера в 23:20
Футбол

Фирмино не сможет сыграть с «Барселоной»

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино не успеет восстановиться к ответному полуфинальному матчу Лиги чемпионов с "Барселоной".
Обновлено вчера в 21:15
Единоборства

Александр Шлеменко нокаутировал Вискарди Андраде в третьем раунде

Во втором раунде Шлеменко целиком контролировал бой, Андраде же в основном защищался. В третьем раунде бой стал еще более односторонним.
Обновлено вчера в 12:50
Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России

Обновлено в 02:13
Здоровье

Роспотребнадзор: россияне не пострадали от вспышки чумы в Монголии

Ранее сообщалось, что 17 туристов не могут выехать из провинции Баян-Улгий из-за карантина Россияне не пострадали из-за вспышки чумы в Монголии, сообщается на официальном портале Роспотребнадзора.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес

Пугачева увидела пророческий сон о финалистах детского шоу «Голос»

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева призналась, что ей приснилась судьба финалистов детского «Голоса».
Обновлено вчера в 21:48
Политика

Пушков раскритиковал заявление Трампа об отношениях с Россией

Президент США Дональд Трамп на словах заявляет об огромном потенциале для развития российско-американских отношений, а на деле от Белого дома исходят лишь враждебные действия.
Обновлено вчера в 22:11
Политика

Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США

Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
Обновлено в 00:56
Происшествия

СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено вчера в 15:49
Кино

Де Ниро рассказал о мире без Трампа

Сюжет картины заключается в том, что главный герой-неудачник живет в вымышленном им самим мире, где никто не знает о существовании группы The Beatles.
Обновлено в 01:36
Финансы

Рубль испытает «шок» после майских праздников, считают эксперты

Рубль заметно подешевеет после майских праздников, считают аналитики.
Обновлено вчера в 17:05
Футбол

Арсенал (Тула) — Локомотив 2:0

Обновлено вчера в 13:56
Политика

Небензя: Россия и США всегда были союзниками

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе акции «Бессмертный полк» в нью-йоркском Бэттери-парке заявил, что Москва и Вашингтон всегда были союзниками.
Обновлено вчера в 19:48
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