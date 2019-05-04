Экономика

Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 разИзвестия вчера в 17:02

За три года поставки черной икры из Китая в Россию выросли с 3,5 т в 2015 году до почти 17 т в 2018-м. КНР в последние годы наращивает экспорт в самые различные страны мира за счет снижения цен в ущерб качеству. К примеру, в ЕС доля китайской черной икры выросла за последние годы с 13% до 70%.
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Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 раз

Известиявчера в 17:02

Скоро Запад будет рубать кавьяр ложками: экспорт черной икры будет умножен

Красная весна07:31

Экспорт чёрной икры из России увеличат в пять раз

News.ru05:57

«Известия»: экспорт черной икры из России может вырасти в пять раз к концу 2024 года

ТАСС05:18

Россия нарастит экспорт чёрной икры в пять раз

АБН04:02

Экспорт черной икры из России к концу 2024 года вырастет в пять раз

Актуальные Новости02:31

СМИ: Россия увеличит поставки чёрной икры за рубеж в пять раз

Life.ru10:43
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«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в чемпионате России

Футболисты "Зенита" на выезде сыграли вничью с грозненским "Ахматом" и гарантировали себе как минимум серебряные медали чемпионата России и путевку в Лигу чемпионов сезона-2019/20.
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Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Политика

Зеленский назвал дату голосования в Раде по инаугурации президента

По словам Зеленского, команда вновь избранного президента предложила назначить дату инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 10:54
Происшествия

В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек

Обновлено в 08:03
Общество

В МЧС напомнили порядок действий при разбитом градуснике

В МЧС напомнили, что нужно делать, если разбился градусник.
Обновлено в 05:39
Здоровье

Российские туристы застряли в Монголии из-за чумы

В Монголии из-за вспышки чумы оказались заблокированы 17 российских туристов.
Обновлено в 06:13
Культура

В «Союзмультфильме» рассказали, почему у Чебурашки нет хвоста

Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о том, что кукла Чебурашки создавалась довольно долго, а длинный хвост необычного зверька было решено убрать непосредственно перед съемками мультфильма, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:09
Музыка

Сергей Лазарев вылетел в Тель-Авив для подготовки к «Евровидению»

Обновлено в 02:43
Происшествия

После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело

После гибели военного на полигоне в Свердловской области из-за взрыва боеприпаса возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 07:59
Политика

Сатановский указал на проблемы Украины из-за отказа от топлива РФ

Политолог Евгений Сатановский обратил внимание на проблемы в атомной промышленности Украины.
Обновлено 02 мая в 02:18
Происшествия

Посольство РФ в Минске не проинформировано об аресте россиян

Посольство РФ в Минске официально не получило уведомления об аресте двух граждан России, обвиняемых в даче взяток должностным лицам Белоруссии.
Обновлено в 06:23
Общество

Сергей Шаргунов стал главным редактором журнала «Юность»

Писатель, журналист, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов назначен главным редактором журнала "Юность".
Обновлено в 08:48
Хоккей

Воробьев: «Качество игры сборной России сегодня меня не устроило»

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал поражение от команды Финляндии (1:3) в матче чешского этапа Евротура.
Обновлено в 10:45
Транспорт

В мотопараде в Москве примут участие 10 тыс. байкеров

В заезде по Садовому кольцу примут участие около 10 тыс. человек из разных городов и стран, сообщили в городском департаменте транспорта.
Обновлено 02 мая в 11:29
Футбол

Дмитрий Парфенов: «„Спартак“ свой шанс использовал, а мы — нет»

«Спартак» свой шанс использовал, а мы — нет. Наверное, ни с одним соперником мы не создавали столько моментов.
Обновлено в 09:17
Экономика

Кабмин выделит почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Правительство России в 2019-2021 годах выделит 13,82 миллиарда рублей на развитие сельской кооперации и поддержку фермеров.
Обновлено в 04:08
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов

Власти города Актобе в Казахстане отменили шествие в рамках акции «Бессмертный полк», которое должно было состояться 9 мая.
Обновлено в 09:37
Политика

На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко

На Украине и за рубежом создана группа квалифицированных специалистов, которые будут заниматься вопросами привлечения к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения, заявила в эфире телеканала Newsone заместитель главного редактора портала strana.ua Светлана Крюкова.
Обновлено в 07:56
Транспорт

Лавина накрыла Военно-грузинскую дорогу

Движение на Военно-грузинской дороге парализовано из-за схода лавины.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие

На заводе в Челябинске соберут первый противоминный трактор

Обновлено в 10:19
Общество

Крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек

Национальный крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Обновлено в 06:31
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал 1 мая указ, расширяющий категории граждан Украины, которые могут обращаться за получением российского гражданства в упрощенном порядке.
Обновлено 01 мая в 08:34
Происшествия

Основателя сервиса LinguaLeo арестовали за убийство сестры

Обновлено в 06:33
Политика

Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп оценил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес

Евгений Петросян опроверг слухи о своем «побеге» из России

Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон прокомментировала слухи о конфликте с Анджелиной Джоли

Американская актриса Шарлиз Терон прокомментировала конфликт с коллегой Анджелиной Джоли.
Обновлено в 11:16
Политика

Депутат Рады опубликовал видеообращение к Зеленскому

Украинский депутат Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 20:29
Армия и оружие

Израиль зафиксировал пуски 150 ракет из Газы за день

«С утра субботы было засечено более 150 запусков ракет по израильской территории из сектора Газа», — заявили в IDF.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

«У меня есть целлюлит»: Анна Седокова ответила на критику своей фигуры

В последние дни в микроблоге Анны Седоковой появилось немало горячих фото в купальнике, на которых ее фигура выглядит без преувеличения идеально.
Обновлено в 07:11
Музыка

В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов

Обновлено в 01:24
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