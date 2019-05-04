Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 разИзвестия вчера в 17:02

За три года поставки черной икры из Китая в Россию выросли с 3,5 т в 2015 году до почти 17 т в 2018-м. КНР в последние годы наращивает экспорт в самые различные страны мира за счет снижения цен в ущерб качеству. К примеру, в ЕС доля китайской черной икры выросла за последние годы с 13% до 70%.

Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 раз

Футбол «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в чемпионате России Футболисты "Зенита" на выезде сыграли вничью с грозненским "Ахматом" и гарантировали себе как минимум серебряные медали чемпионата России и путевку в Лигу чемпионов сезона-2019/20.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Политика Зеленский назвал дату голосования в Раде по инаугурации президента По словам Зеленского, команда вновь избранного президента предложила назначить дату инаугурации на 19 мая.

Здоровье Российские туристы застряли в Монголии из-за чумы В Монголии из-за вспышки чумы оказались заблокированы 17 российских туристов.

Культура В «Союзмультфильме» рассказали, почему у Чебурашки нет хвоста Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о том, что кукла Чебурашки создавалась довольно долго, а длинный хвост необычного зверька было решено убрать непосредственно перед съемками мультфильма, передает РИА Новости.

Происшествия После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело После гибели военного на полигоне в Свердловской области из-за взрыва боеприпаса возбуждено уголовное дело.

Происшествия Посольство РФ в Минске не проинформировано об аресте россиян Посольство РФ в Минске официально не получило уведомления об аресте двух граждан России, обвиняемых в даче взяток должностным лицам Белоруссии.

Общество Сергей Шаргунов стал главным редактором журнала «Юность» Писатель, журналист, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов назначен главным редактором журнала "Юность".

Хоккей Воробьев: «Качество игры сборной России сегодня меня не устроило» Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал поражение от команды Финляндии (1:3) в матче чешского этапа Евротура.

Транспорт В мотопараде в Москве примут участие 10 тыс. байкеров В заезде по Садовому кольцу примут участие около 10 тыс. человек из разных городов и стран, сообщили в городском департаменте транспорта.

Экономика Кабмин выделит почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров Правительство России в 2019-2021 годах выделит 13,82 миллиарда рублей на развитие сельской кооперации и поддержку фермеров.

Общество В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов Власти города Актобе в Казахстане отменили шествие в рамках акции «Бессмертный полк», которое должно было состояться 9 мая.

Политика На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко На Украине и за рубежом создана группа квалифицированных специалистов, которые будут заниматься вопросами привлечения к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения, заявила в эфире телеканала Newsone заместитель главного редактора портала strana.ua Светлана Крюкова.

Транспорт Лавина накрыла Военно-грузинскую дорогу Движение на Военно-грузинской дороге парализовано из-за схода лавины.

Общество Крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек Национальный крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

Политика Путин упростил получение российского гражданства для украинцев Президент России Владимир Путин подписал 1 мая указ, расширяющий категории граждан Украины, которые могут обращаться за получением российского гражданства в упрощенном порядке.

Политика Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений с Россией Президент США Дональд Трамп оценил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Депутат Рады опубликовал видеообращение к Зеленскому Украинский депутат Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Армия и оружие Израиль зафиксировал пуски 150 ракет из Газы за день «С утра субботы было засечено более 150 запусков ракет по израильской территории из сектора Газа», — заявили в IDF.