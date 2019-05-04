Экономика
Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 разИзвестия вчера в 17:02
За три года поставки черной икры из Китая в Россию выросли с 3,5 т в 2015 году до почти 17 т в 2018-м. КНР в последние годы наращивает экспорт в самые различные страны мира за счет снижения цен в ущерб качеству. К примеру, в ЕС доля китайской черной икры выросла за последние годы с 13% до 70%.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:32, Ашберн
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в чемпионате России
Футболисты "Зенита" на выезде сыграли вничью с грозненским "Ахматом" и гарантировали себе как минимум серебряные медали чемпионата России и путевку в Лигу чемпионов сезона-2019/20.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Политика
Зеленский назвал дату голосования в Раде по инаугурации президента
По словам Зеленского, команда вновь избранного президента предложила назначить дату инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 10:54
Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
Обновлено в 08:03
Общество
В МЧС напомнили порядок действий при разбитом градуснике
В МЧС напомнили, что нужно делать, если разбился градусник.
Обновлено в 05:39
Здоровье
Российские туристы застряли в Монголии из-за чумы
В Монголии из-за вспышки чумы оказались заблокированы 17 российских туристов.
Обновлено в 06:13
Культура
В «Союзмультфильме» рассказали, почему у Чебурашки нет хвоста
Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о том, что кукла Чебурашки создавалась довольно долго, а длинный хвост необычного зверька было решено убрать непосредственно перед съемками мультфильма, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:09
Происшествия
После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело
После гибели военного на полигоне в Свердловской области из-за взрыва боеприпаса возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 07:59
Политика
Сатановский указал на проблемы Украины из-за отказа от топлива РФ
Политолог Евгений Сатановский обратил внимание на проблемы в атомной промышленности Украины.
Обновлено 02 мая в 02:18
Происшествия
Посольство РФ в Минске не проинформировано об аресте россиян
Посольство РФ в Минске официально не получило уведомления об аресте двух граждан России, обвиняемых в даче взяток должностным лицам Белоруссии.
Обновлено в 06:23
Общество
Сергей Шаргунов стал главным редактором журнала «Юность»
Писатель, журналист, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов назначен главным редактором журнала "Юность".
Обновлено в 08:48
Хоккей
Воробьев: «Качество игры сборной России сегодня меня не устроило»
Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал поражение от команды Финляндии (1:3) в матче чешского этапа Евротура.
Обновлено в 10:45
Транспорт
В мотопараде в Москве примут участие 10 тыс. байкеров
В заезде по Садовому кольцу примут участие около 10 тыс. человек из разных городов и стран, сообщили в городском департаменте транспорта.
Обновлено 02 мая в 11:29
Футбол
Дмитрий Парфенов: «„Спартак“ свой шанс использовал, а мы — нет»
«Спартак» свой шанс использовал, а мы — нет. Наверное, ни с одним соперником мы не создавали столько моментов.
Обновлено в 09:17
Экономика
Кабмин выделит почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Правительство России в 2019-2021 годах выделит 13,82 миллиарда рублей на развитие сельской кооперации и поддержку фермеров.
Обновлено в 04:08
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов
Власти города Актобе в Казахстане отменили шествие в рамках акции «Бессмертный полк», которое должно было состояться 9 мая.
Обновлено в 09:37
Политика
На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко
На Украине и за рубежом создана группа квалифицированных специалистов, которые будут заниматься вопросами привлечения к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения, заявила в эфире телеканала Newsone заместитель главного редактора портала strana.ua Светлана Крюкова.
Обновлено в 07:56
Транспорт
Лавина накрыла Военно-грузинскую дорогу
Движение на Военно-грузинской дороге парализовано из-за схода лавины.
Обновлено в 10:27
Общество
Крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек
Национальный крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Обновлено в 06:31
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал 1 мая указ, расширяющий категории граждан Украины, которые могут обращаться за получением российского гражданства в упрощенном порядке.
Обновлено 01 мая в 08:34
Политика
Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп оценил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Евгений Петросян опроверг слухи о своем «побеге» из России
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон прокомментировала слухи о конфликте с Анджелиной Джоли
Американская актриса Шарлиз Терон прокомментировала конфликт с коллегой Анджелиной Джоли.
Обновлено в 11:16
Политика
Депутат Рады опубликовал видеообращение к Зеленскому
Украинский депутат Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 20:29
Армия и оружие
Израиль зафиксировал пуски 150 ракет из Газы за день
«С утра субботы было засечено более 150 запусков ракет по израильской территории из сектора Газа», — заявили в IDF.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
«У меня есть целлюлит»: Анна Седокова ответила на критику своей фигуры
В последние дни в микроблоге Анны Седоковой появилось немало горячих фото в купальнике, на которых ее фигура выглядит без преувеличения идеально.
Обновлено в 07:11
Музыка
В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов
Обновлено в 01:24