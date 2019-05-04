Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 разИзвестия вчера в 17:02

За три года поставки черной икры из Китая в Россию выросли с 3,5 т в 2015 году до почти 17 т в 2018-м. КНР в последние годы наращивает экспорт в самые различные страны мира за счет снижения цен в ущерб качеству. К примеру, в ЕС доля китайской черной икры выросла за последние годы с 13% до 70%.

Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 раз

Авто Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.

Политика Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.

Шоу-бизнес Садальский пожаловался на безденежье Российский актер Станислав Садальский пожаловался на безденежье в своем инстаграме.

Происшествия В ДТП на Кубани погибли четыре человека 3 мая в результате ДТП с участием двух автомобилей на Кубани погибли пять человек, было возбуждено уголовное дело.

Шоу-бизнес Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019» Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".

Политика В Грузии назвали условие размещения военной базы США в стране Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал условие размещения военной базы Соединенных Штатов в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде 9 мая В Москве из-за пришедшего антициклона ожидаются дожди и теплая погода. В субботу, 4 мая, днем будет облачно с прояснениями, местами осадки.

Армия и оружие Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта Украинские военные из неонацистского полка «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии.

Общество Репетиция парада Победы прошла в небе над Москвой Над Москвой в рамках подготовки к параду Победы пролетела боевая авиация Воздушно-космических сил России.

Хоккей Гол Овечкина не спас Россию от поражения в матче с Финляндией В концовке Александр Овечкин при игре в шесть полевых смог отыграть один гол. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Шоу-бизнес Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.

Футбол «Барселона» в гостях проиграла «Сельте» Барселона, имея в активе 83 очка, занимает первую строчку в чемпионате.

Кино Эмилия Кларк рассказала о безумном финале «Игры престолов» Актриса отметила, что зрители будут поражены концовкой и посоветовала им найти «самый большой телевизор» для просмотра, передает Lenta.ru.

Общество Режим ЧС экстренно ввели в Курганской области Из-за пожаров на территории города Курган и в четырех районах Курганской области с 4 мая введен режим чрезвычайной ситуации.

Экономика Капитальные вложения: инвестиции в человека ускорят рост ВВП Пессимистический сценарий с низким ростом ВВП предполагает, что нацпроекты выполнены не будут, отметила Наталья Акиндинова.

Происшествия Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.

Наука Многоножка в янтаре помогла открыть новый подотряд насекомых Благодаря куску янтаря с многоножкой, застывшей внутри, позволило немецким исследователям открыть новый подвид подобных представителей животного мира.

Политика Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Здоровье Александр Саверский о том, как борются с приписками в системе ОМС Снял ли проблему переход на подушевое финансирование и как проверить, не мертвая ли вы душа, рассказывает президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

Кино В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов» В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».

Космос Появилось видео столкновения Луны с метеоритом Испанские астрономы презентовали научную работу, в которой содержится разбор столкновения метеорита в середине зимы 2015 года с Луной.

Происшествия Во Флориде пассажирский Boeing 737 упал в реку Во Флориде пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке, сообщила военно-морская база в Джексонвилле.

Здоровье Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.

Общество Полиция проверяет кожаную куртку Резника на наркотики Полиция проверит верхнюю одежду попавшего в наркоскандал депутата Максима Резника на запрещенные вещества.