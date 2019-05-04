Экономика
Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 разИзвестия вчера в 17:02
За три года поставки черной икры из Китая в Россию выросли с 3,5 т в 2015 году до почти 17 т в 2018-м. КНР в последние годы наращивает экспорт в самые различные страны мира за счет снижения цен в ущерб качеству. К примеру, в ЕС доля китайской черной икры выросла за последние годы с 13% до 70%.
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