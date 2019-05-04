Экономика
Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 разИзвестия вчера в 17:02
За три года поставки черной икры из Китая в Россию выросли с 3,5 т в 2015 году до почти 17 т в 2018-м. КНР в последние годы наращивает экспорт в самые различные страны мира за счет снижения цен в ущерб качеству. К примеру, в ЕС доля китайской черной икры выросла за последние годы с 13% до 70%.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Происшествия
В Челябинской области произошло массовое убийство
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, пояснил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу
В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Политика
Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский паспорт имеет преимущества перед российским.
Обновлено в 04:11
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01
Здоровье
Как очистить кровь от алкоголя после майских праздников
Как алкоголь влияет на организм и в каких случаях стоит прибегать к очистке крови от него в домашних условиях, а в каких — обращаться к врачу, читайте в нашем материале.
Обновлено в 04:10
Футбол
Игрок «Спартака» получил сотрясение мозга в матче с «Уралом»
Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий получил сотрясение мозга в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Урала", передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон впервые прокомментировала слухи о вражде с Анджелиной Джоли
Долгое время поклонников беспокоили упорные слухи о том, что Шарлиз Терон закрутила роман с Брэдом Питтом, причем сделала это исключительно из ненависти к бывшей супруге актера Анджелине Джоли.
Обновлено в 08:18
Здоровье
Российские туристы застряли в Монголии из-за чумы
В Монголии из-за вспышки чумы оказались заблокированы 17 российских туристов.
Обновлено в 06:13
Хоккей
Свечников помог «Каролине» выйти в финал НХЛ
«Каролина» стала первым участником финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 07:43
Происшествия
Падение воздушного шара с ребенком в Крыму попало на видео
Обновлено вчера в 08:30
Политика
Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку
Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Украинский журналист попал в реанимацию после нападения в Черкассах
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что в Черкассах совершено нападение на журналиста Вадима Комарова, пострадавший в реанимации.
Обновлено в 07:17
Здоровье
Мини-поликлиники на колёсах оснастят по-новому
Минздравом РФ 4 мая был утвержден новый стандарт по оборудованию и оснащению медицинской мобильной бригады, благодаря чему у мини-поликлиник на колёсах будет всё необходимое и нужное для диспансеризации.
Обновлено в 04:20
Хоккей
Сборная Казахстана вышла в элитный дивизион ЧМ
В последний раз Казахстан выступал в элитном дивизионе ЧМ в 2016 году.
Обновлено в 08:15
Политика
Зеленский заявил, что предложит Раде провести инаугурацию 19 мая
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит парламенту провести свою инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 08:22
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Футбол
«Сочи» обыграл «Сибирь» и вышел на первое место в ФНЛ
Обновлено в 08:02
Политика
КГБ Белоруссии отреагировал на задержание «агента ФСБ»
В белорусском КГБ прокомментировали задержание экс-заместителя госсекретаря Совбеза республики и бывшего главу охраны президента Белоруссии Андрея Втюрина.
Обновлено в 07:11
Политика
Кремль раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа
В пресс-службе сообщили, что в разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения с упором на экономическое сотрудничество.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрирована женщина
В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрирована женщина. Это депутат нижней палаты парламента страны Дания Еспаева.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Семья Алсу впервые высказалась о скандале на шоу «Голос. Дети»
Супруга брата певицы опубликовала в микроблоге пост, в котором выступила в защиту Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 07:04
Авто
Из старинного ГАЗ-66 сделали огромный внедорожный пикап
Грузинский ГАЗ-66 назвали Чачо в честь девушки владельца.
Обновлено в 07:02
Культура
В «Союзмультфильме» рассказали, как Чебурашка лишился хвоста
Хвост кукле убрали прямо перед съемками, шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Очевидец снял на видео последствия обрушения крана на западе Москвы
В Сети опубликованы кадры с места падения строительного крана, рухнувшего в субботу, 4 мая, на Гжатской улице в Западном административном округе столицы.
Обновлено в 05:26
Гаджеты
В браузере Firefox отключились все расширения
У пользователей популярного браузера Firefox сегодня внезапно перестали работать все расширения.
Обновлено в 06:25
Религия
Поездку патриарха в Петербург перенесли
Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.
Обновлено в 07:32
Политика
Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной
Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено вчера в 03:30