Экономика
Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 разИзвестия вчера в 17:02
Экспорт черной икры из России должен вырасти к концу 2024 года в пять раз –– до 38 т, планирует Росрыболовство. Об этом говорится в материалах ведомства, направленных в Госдуму. С документом ознакомились «Известия».
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Происшествия
В ДТП на Кубани погибли два комика Stand Up
Обновлено в 05:11
Здоровье
Россияне не могут вернуться домой из Монголии из-за карантина по чуме
Из-за введенного на западе Монголии карантина после случаев заражения чумой почти 17 россиян не могут вернуться на родину.
Обновлено в 05:44
Футбол
Роналду забил 100-й гол головой на клубном уровне
Как сообщает Gracenote Live в «Твиттере», это уже 100-й гол 34-летнего португальского футболиста ударом головой в клубной карьере.
Обновлено вчера в 18:51
Политика
Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку
Председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко объявил об уходе в отставку, его заявление опубликовано на сайте регулятора.
Обновлено в 06:42
Политика
Зеленский обсудил с главой Верховной рады предстоящую инаугурацию
Как сообщил в субботу, 4 мая, украинский портал «Деловая столица» со ссылкой на собственные источники, Зеленский и Парубий обсудили работу парламента и предстоящую инаугурацию президента.
Обновлено в 05:39
Политика
Лавров 5 мая проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы
"В воскресенье, 5 мая, в Москве пройдут переговоры глав МИД России и Венесуэлы", - информировали в министерстве.
Обновлено в 06:46
Религия
Патриарх Кирилл не болен, но отложил визит в Петербург
Поездка 74-летнего Кирилла в Северную столицу на освящение Новодевичьего монастыря 5 мая не состоится.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Ребенка и четверых взрослых зарезали в Челябинской области
Сегодня утром тела двух мужчин, двух женщин и четырехлетнего ребенка были обнаружены в частном доме Нязепетровска.
Обновлено в 06:34
Политика
Омичей призвали на любых выборах голосовать против пенсионной реформы
По словам пикетирующих, народ отнюдь не смирился с увеличением пенсионного возраста, народ оценил и 10%-й рост налога на добавленную стоимость, и падение покупательной способности.
Обновлено вчера в 11:26
Спорт
Гурейро считает, что Овечкин мог бы стать великим фигуристом
Обновлено в 04:56
Космос
Blue Origin провела успешный пуск ракеты New Shepard
Компания-разработчик миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin провела очередной успешный пуск ракеты New Shepard.
Обновлено 02 мая в 11:52
Происшествия
На Урале военнослужащий погиб при взрыве на полигоне
В Еланском гарнизоне, расположенном в Свердловской области, произошел взрыв боеприпаса.
Обновлено в 04:37
Футбол
«Зенит» показал, в какой форме сыграет с «Ахматом»
ФК «Зенит» опубликовал в своем Твиттер фотографию формы, в которой игроки петербургского клуба выйдут на поле против «Ахмата» в Грозном.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Посольство РФ в Минске не проинформировано об аресте россиян
Посольство РФ в Минске официально не получило уведомления об аресте двух граждан России, обвиняемых в даче взяток должностным лицам Белоруссии.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
В Израиле засекли пуски 90 ракет из сектора Газа
С территории сектора Газа по Израилю выпущены 90 ракет. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщила Армия Обороны Израиля.
Обновлено в 05:18
Политика
Очереди за российскими паспортами в Донецке сняли на видео
Жители Донецка выстроились в очередь перед зданием миграционной службы, где подают документы на получение российского гражданства.
Обновлено вчера в 17:49
Шоу-бизнес
Виторган поздравил мать Собчак с днем рождения
Виторган выложил фото вместе с бывшей тещей и подписал снимок: «Теща бывшей не бывает». @mvitorgan Есть и скептически настроенные подписчики, которые уверены, что Ксения и Максим отдыхают отдельно, а фотографиями Платона экс-супруги обмениваются, чтобы не скучать по сыну, пока тот отдыхает с другим родителем.
Обновлено вчера в 08:11
Религия
7 мая православные отметят Радоницу
В этом году Радоница, или как говорят в народе Родительский день, выпал на 7 мая.
Обновлено в 06:06
Кино
Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры Престолов»
Актриса Эмилия Кларк рассказала во время шоу Джимми Киммела, какой финал стоит ждать фанатам "Игры Престолов".
Обновлено вчера в 10:24
Политика
США назвали условие снятия санкций с РФ
Белый дом назвал условие для снятия антироссийских санкций, которые были введены в связи с ситуацией на Украине, пишут Известия.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
«Горяча и бешена»: Светлана Лобода показала формы в слитном купальнике
Выглядит она великолепно - слитный купальник черного цвета выгодно подчеркивает роскошные бедра звезды, акцентирует внимание на достоинствах и нивелирует недостатки.
Обновлено в 01:42
Хоккей
Сборная Казахстана досрочно вышла в элиту чемпионата мира
Сегодня, 4 мая, хоккеисты сборной Литвы обыграли команду Южной Кореи в матче чемпионата мира (2:1).
Обновлено в 06:50
Политика
Зеленский заявил, что Украину с Россией объединяет только граница
Владимир Зеленский утверждает, что в данный момент Украину и Россию объединяет исключительно общая граница.
Обновлено 02 мая в 09:24
Технологии
В Tesla предсказали дефицит сырья для производства аккумуляторов
Для производства электромобилей требуется в два раза больше меди, чем для автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.
Обновлено в 04:33
Гаджеты
Получить с выгодой Samsung или Huawei по программе Трейд-ин можно еще несколько дней в МегаФоне
Буквально несколько дней осталось до завершения акций от компании МегаФон.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ
Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
ВДВ РФ скоро получат новые противотанковые комплексы на базе Lada
Недавно в России были успешно завершены все тесты нового противотанкового комплекса, разработанного на базе автомобиля Lada.
Обновлено в 03:03
Политика
В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы
Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
Обновлено в 06:07
Кино
В США на торги выставят оригинальный костюм Дарта Вейдера
Аукционный дом Bonhams 14 мая выставит на торги в США костюм персонажа "Звездных войн" Дарта Вейдера, сделанный специально для эпизода киноэпопеи, его оценочная стоимость составляет от одного до двух миллионов долларов, сообщается на сайте аукциона.
Обновлено в 06:20