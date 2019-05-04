Экономика
Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 разИзвестия вчера в 17:02
Экспорт черной икры из России должен вырасти к концу 2024 года в пять раз –– до 38 т, планирует Росрыболовство. Об этом говорится в материалах ведомства, направленных в Госдуму. С документом ознакомились «Известия».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:29, Ашберн
Театры
Ушел из жизни актер Саид Алибеков
Заслуженному артисту России на момент смерти было 69 лет. На семидесятом году жизни скончался заслуженный артист России Саид Алибеков.
Обновлено в 01:45
Политика
Нидерланды выдали США украинца, обвиняемого в кибератаках
Власти Нидерландов экстрадировали в США гражданина Украины, обвиняемого в преступлениях в киберпространстве.
Обновлено вчера в 19:17
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено в 05:26
Общество
Спасатели рассказали, что делать, если разбился ртутный градусник
Домашние термометры не содержат смертельно опасной дозы ртути, и поэтому паниковать, если вы его разбили, не стоит, рассказали спасатели.
Обновлено в 04:47
Хоккей
«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференции
«Каролина Харрикейнз» впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции в рамках розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 02:17
Политика
Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский паспорт имеет преимущества перед российским.
Обновлено в 04:11
Футбол
«Айнтрахт» хочет включить Диаса в сделку по трансферу Йовича в «Реал»
Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Лука Йович продолжит карьеру в «Реале».
Обновлено вчера в 19:01
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Футбол
ЦСКА поздравил Слуцкого с днем рождения
Обновлено в 03:53
Происшествия
В больницу к пострадавшей в аварии МакSим пригласили священника
Певица МакSим продолжает восстанавливаться после страшного ДТП, происшедшего за границей несколько недель назад.
Обновлено вчера в 06:00
Футбол
Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по футболу
Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции
США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли два комика Stand Up
На Кубани в страшном ДТП трассе Белореченск - Нижневеденеевский погибли два комика из телевизионного развлекательного шоу Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 05:11
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору овощей и фруктов
При выборе овощей и фруктов Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на внешний вид, цвет, запах и консистенцию продукции.
Обновлено в 01:42
Общество
Байкеры проедут по центральным улицам Петербурга
В Санкт-Петербурге 4 мая официально стартует мотосезон. Байкеры будут отмечать его открытие на Дворцовой площади.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Состоялась пешая репетиция воздушного парада
На подмосковном аэродроме Кубинка прошла постановка задач для проведения воздушной части парада Победы над Красной площадью.
Обновлено 02 мая в 11:47
Политика
Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено вчера в 18:36
Общество
Короля Таиланда официально короновали
Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Кино
В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4»
Съемки фильма «Гардемарины-4» начались в Крыму. Информацию об этом распространил Пятый канал в субботу, 4 мая.
Обновлено в 01:00
Политика
Трамп рассказал о своем общении с Путиным
В своем твите Трамп подчеркнул, что это был длинный и хороший разговор, главы государств обсуждали торговлю, Венесуэлу, Украину, КНДР и даже вымыслы о российском вмешательстве в американские выборы.
Обновлено вчера в 14:03
Футбол
Футболисты «Зенита» в Грозном могут досрочно стать чемпионами России
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено вчера в 15:19
Общество
В Москве стартовал парад мотоциклистов
Обновлено в 04:53
Общество
Новый император Японии Нарухито впервые обратился к народу
Новый император Японии Нарухито, который 1 мая вступил на престол, вместе с императрицей Масако впервые появились на публике.
Обновлено в 00:35
Экономика
Бюджет программы переселения из ветхого жилья на Сахалине увеличен втрое
Критически необходимую программу по переселения из аварийного и ветхого жилья на Сахалине и Курилах в этом году решили значительно расширить, увеличив объемы ее финансирования.
Обновлено в 05:11
Авто
Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет
Рейтинг Топ-10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет, был составлен зарубежными экспертами и оказалось, что в нем в основном присутствуют машины японских марок.
Обновлено 02 мая в 10:43
Политика
Очереди за российскими паспортами в Донецке сняли на видео
Жители Донецка выстроились в очередь перед зданием миграционной службы, где подают документы на получение российского гражданства.
Обновлено вчера в 17:49
Энергетика
Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн грн (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02