Экономика

Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 разИзвестия вчера в 17:02

Экспорт черной икры из России должен вырасти к концу 2024 года в пять раз –– до 38 т, планирует Росрыболовство. Об этом говорится в материалах ведомства, направленных в Госдуму. С документом ознакомились «Известия».
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Россия нарастит экспорт чёрной икры в пять раз

АБН04:02

Экспорт черной икры из России к концу 2024 года вырастет в пять раз

Актуальные Новости02:31

Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 раз

Известиявчера в 17:02
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Происшествия

В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

Обновлено в 00:19
Театры

Ушел из жизни актер Саид Алибеков

Заслуженному артисту России на момент смерти было 69 лет. На семидесятом году жизни скончался заслуженный артист России Саид Алибеков.
Обновлено в 01:45
Политика

Нидерланды выдали США украинца, обвиняемого в кибератаках

Власти Нидерландов экстрадировали в США гражданина Украины, обвиняемого в преступлениях в киберпространстве.
Обновлено вчера в 19:17
Религия

Радоница в этом году выпала на 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено в 05:26
Общество

Спасатели рассказали, что делать, если разбился ртутный градусник

Домашние термометры не содержат смертельно опасной дозы ртути, и поэтому паниковать, если вы его разбили, не стоит, рассказали спасатели.
Обновлено в 04:47
Хоккей

«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференции

«Каролина Харрикейнз» впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции в рамках розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 02:17
Политика

Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский паспорт имеет преимущества перед российским.
Обновлено в 04:11
Футбол

«Айнтрахт» хочет включить Диаса в сделку по трансферу Йовича в «Реал»

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Лука Йович продолжит карьеру в «Реале».
Обновлено вчера в 19:01
Политика

КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Футбол

ЦСКА поздравил Слуцкого с днем рождения

Обновлено в 03:53
Происшествия

В больницу к пострадавшей в аварии МакSим пригласили священника

Певица МакSим продолжает восстанавливаться после страшного ДТП, происшедшего за границей несколько недель назад.
Обновлено вчера в 06:00
Футбол

Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по футболу

Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие

Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции

США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

В ДТП на Кубани погибли два комика Stand Up

На Кубани в страшном ДТП трассе Белореченск - Нижневеденеевский погибли два комика из телевизионного развлекательного шоу Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 05:11
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору овощей и фруктов

При выборе овощей и фруктов Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на внешний вид, цвет, запах и консистенцию продукции.
Обновлено в 01:42
Общество

Байкеры проедут по центральным улицам Петербурга

В Санкт-Петербурге 4 мая официально стартует мотосезон. Байкеры будут отмечать его открытие на Дворцовой площади.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

Состоялась пешая репетиция воздушного парада

На подмосковном аэродроме Кубинка прошла постановка задач для проведения воздушной части парада Победы над Красной площадью.
Обновлено 02 мая в 11:47
Армия и оружие

Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа

Обновлено в 03:43
Политика

Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро

2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено вчера в 18:36
Общество

Короля Таиланда официально короновали

Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Кино

В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4»

Съемки фильма «Гардемарины-4» начались в Крыму. Информацию об этом распространил Пятый канал в субботу, 4 мая.
Обновлено в 01:00
Политика

Трамп рассказал о своем общении с Путиным

В своем твите Трамп подчеркнул, что это был длинный и хороший разговор, главы государств обсуждали торговлю, Венесуэлу, Украину, КНДР и даже вымыслы о российском вмешательстве в американские выборы.
Обновлено вчера в 14:03
Футбол

Футболисты «Зенита» в Грозном могут досрочно стать чемпионами России

Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Обновлено вчера в 15:19
Общество

В Москве стартовал парад мотоциклистов

Обновлено в 04:53
Общество

Новый император Японии Нарухито впервые обратился к народу

Новый император Японии Нарухито, который 1 мая вступил на престол, вместе с императрицей Масако впервые появились на публике.
Обновлено в 00:35
Экономика

Бюджет программы переселения из ветхого жилья на Сахалине увеличен втрое

Критически необходимую программу по переселения из аварийного и ветхого жилья на Сахалине и Курилах в этом году решили значительно расширить, увеличив объемы ее финансирования.
Обновлено в 05:11
Авто

Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет

Рейтинг Топ-10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет, был составлен зарубежными экспертами и оказалось, что в нем в основном присутствуют машины японских марок.
Обновлено 02 мая в 10:43
Политика

Очереди за российскими паспортами в Донецке сняли на видео

Жители Донецка выстроились в очередь перед зданием миграционной службы, где подают документы на получение российского гражданства.
Обновлено вчера в 17:49
Энергетика

Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн

Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн грн (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
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