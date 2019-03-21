Энергетика
Правительство введет лицензирование экспорта нефти и нефтепродуктовТАСС вчера в 10:27
Правительство РФ по итогам совещания 21 марта приняло решение ввести лицензирование экспорта нефти и нефтепродуктов для регулирования объемов поставок топлива на внутренний рынок, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий ТЭК.
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В случае, если сумма штрафных баллов не превысит 100, владельцу ретромашины вручат паспорт классического транспортного средства (КТС) сроком действия на пять лет, а также впоследствии он сможет получить в ГИБДД специальные номера с буквой «К». Экспертиза будет платной, ее стоимость еще не определена.
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В «Газпроме» назвали планируемый годовой объем поставок в Европу
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Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»
Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.
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Политика
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21 марта Трамп призвал признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Сирия и Иран осудили слова президента.
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Космос
Фото: невероятные снимки Луны астронома-любителя из США поразили соцсети
В соцсетях обсуждают невероятные снимки Луны, которые сделал маркетолог из США, увлекающийся астрономией.
Обновлено в 03:33
Экономика
Один из крупнейших производителей угля увеличил чистую прибыль на 40%
Один из крупнейших производителей угля в России «Распадская», входящий в группу Evraz, в 2018 г. увеличил чистую прибыль на 40% по сравнению с 2017 г. – до $448 млн.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Новозеландскому террористу пообещали пожизненный срок
Террорист, напавший на две мечети в новозеландском Крайстчерче, будет приговорен к пожизненному заключению, заявил вице-премьер страны Уинстон Питерс в Стамбуле В минувшую пятницу в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали.
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Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа.
Обновлено в 03:00
Политика
Совет Европы требует пустить в Крым правозащитников
Комитет министров Совета Европы призвал Россию обеспечить доступ на Крымский полуостров правозащитным структурам СЕ.
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия
СК просит арестовать экс-главу «Газпром промгаза»
Следствие просит заочно арестовать российского ученого и экс-руководителя АО "Газпром промгаз" Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 04:50
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Ракета-носитель Vega стартовала с космодрома Куру
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на полицейского в Нижнекамске
Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника полиции в Нижнекамске в Татарстане, полицейский получил тяжелое ранение.
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Хоккей
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Если закон примут, то недобросовестным дельцам, которые обманывают покупателей относительно состояния пробега и ранее полученных машиной повреждений, может грозить наказание — штраф на сумму до 500 тыс. руб. или обязательные работы до 360 часов.
Обновлено в 05:29
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Напитки с сахаром питают опухоли кишечника
Ученые Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке выяснили, что сахар может подпитывать злокачественные опухоли, ускоряя рост клеток в организме.
Обновлено в 05:00
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Более четверти россиян назвали цены на такси завышенными
Цены на такси считают завышенными более четверти россиян (28%).
Обновлено в 03:45
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Эвакуации в Петербурге затронули 600 объектов и 24 тысячи человек
Днем 21 марта хулиганам удалось "заминировать" в Петербурге более 600 объектов и эвакуировать на улицы около 24 тысяч человек.
Обновлено в 04:39
Общество
В Москве начали работы по расконсервации фонтанов
ГБУ "Гормост" начало расконсервацию фонтанов и фонтанных комплексов Москвы, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 05:34
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака
ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Обновлено 20 марта в 23:25
Космос
Зафиксирован резкий рост солнечной активности
Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено вчера в 06:28
Гаджеты
Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Американская корпорация Microsoft объявила о скором окончании поддержки операционной системы Windows 7. Информация об этом появилась 20 марта на ее сайте.
Обновлено вчера в 18:10