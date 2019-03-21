Энергетика

Правительство введет лицензирование экспорта нефти и нефтепродуктовТАСС вчера в 10:27

Правительство РФ по итогам совещания 21 марта приняло решение ввести лицензирование экспорта нефти и нефтепродуктов для регулирования объемов поставок топлива на внутренний рынок, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий ТЭК.
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В «Газпроме» назвали планируемый годовой объем поставок в Европу

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В соцсетях обсуждают невероятные снимки Луны, которые сделал маркетолог из США, увлекающийся астрономией.
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Один из крупнейших производителей угля в России «Распадская», входящий в группу Evraz, в 2018 г. увеличил чистую прибыль на 40% по сравнению с 2017 г. – до $448 млн.
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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