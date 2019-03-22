Экспорт нефти из России упал на 10%BFM.ru вчера в 22:34

В январе текущего года общий объем экспорта составил 20,8 млн тонн, сообщает Росстат со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

Экспорт нефти из России упал на 10%

Спорт Синицина и Кацалапов взяли серебро ЧМ в танцах на льду Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли серебряную медаль в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, сообщает "Советский спорт".

Футбол Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол» Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.

Армия и оружие Испытания редкого самолета ВМФ РФ попали на видео После катастрофы под Петрозаводском в 2011 году было решено полностью вывести Ту-134 из эксплуатации на регулярных рейсах.

Политика Медведев в прямом эфире ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29 марта в прямом эфире ответит на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте", сообщили в пресс-службе правительства.

Политика В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что риторика Соединённых Штатов в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.

Транспорт Самолет «Аэрофлота» из Москвы не смог сесть в Саратове из-за непогоды Самолет компании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Саратов, приземлился на запасном аэродроме в Волгограде из-за снега с дождем в пункте назначения, сообщили в субботу ТАСС в администрации волгоградского аэропорта.

Общество В Татарстане отменили запрет бюджетникам заряжать телефоны на работе Исполнительный комитет Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать на рабочем месте телефоны, а также пользоваться электрическими чайниками.

Армия и оружие SDF объявили о победе над ИГ в Сирии Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) заявили об окончательной победе над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ; запрещено в России) в Сирии.

Происшествия ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.

Происшествия Рейс из Москвы в Петербург задержали из-за VIP-клиента Рейс FV6020 авиакомпании «Россия» прибыл накануне вечером в Петербург из столицы с задержкой в 40 минут.

Политика Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.

Авто Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».

Политика Мединский ответил на предложение Шнурова разогнать Минкульт Шнуров, который входит в общественный совет при думском комитете по культуре, выступил с предложением разогнать министерство на парламентских слушаниях по концепции закона "О культуре".

Наука Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма Исследователи полагают, что в человеческом мозге этот механизм работает иначе и лечение алкоголизма выжиганием может сделать человека инвалидом Ранее американские исследователи испытали первое лекарство от алкогольной зависимости.

Политика В Крыму назвали шуткой слова Зеленского о возврате полуострова Заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после отставки Путина являются фейком и неумной шуткой.

Армия и оружие Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщики США над Балтикой За последние сутки российские Су-27 дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем.

Культура Онлайн-кинотеатр заплатит $1000 за просмотр всех фильмов Marvel подряд Американский сервис Cable готов заплатить $1000 поклоннику Marvel. Основное условия — посмотреть все 20 фильмов киновселенной подряд.

Гаджеты Mozilla выпустила браузер Firefox для iPad Компания Mozilla Corporation выпустила специальную версию интернет браузера Firefox для планшетных компьютеров iPad от компании Apple.

Спорт Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тест Российская фигуристка Алина Загитова, заполучив золото чемпионата мира в Японии, подверглась тщательной проверке на допинг, передает ТАСС.

Армия и оружие НАТО построит склад для военной техники США на территории Польши Военный блок НАТО планирует построить на территории Польши объект для хранения американской военной техники.

Космос Фото дня: один из лучших снимков Юпитера с орбиты планеты Пожалуй, одно из самых необыкновенных изображений Юпитера, полученных с орбиты планеты, обнародовало Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA).

Политика МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

Спорт Российская керлингистка Арсенькина вошла в символическую сборную ЧМ Российская керлингистка Галина Арсенькина включена в символическую сборную чемпионата мира-2019, сообщается на официальном сайте Всемирной федерации керлинга (WCF).

Армия и оружие В ЛНР заявили, что сбили беспилотник ВСУ «Заверяю украинских силовиков о бесполезности данных мероприятий, так как подразделения ПВО Народной милиции ЛНР регулярно пресекают противоправные действия противника, и ВСУ систематически недосчитываются своих летательных аппаратов», — добавил Осадчий.