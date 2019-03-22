Энергетика
Экспорт нефти из России упал на 10%BFM.ru вчера в 22:34
В январе текущего года общий объем экспорта составил 20,8 млн тонн, сообщает Росстат со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
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Общество
Почти четверть россиян курят ежедневно
Обновлено в 06:06
Спорт
Синицина и Кацалапов взяли серебро ЧМ в танцах на льду
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли серебряную медаль в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:10
Футбол
Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол»
Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Испытания редкого самолета ВМФ РФ попали на видео
После катастрофы под Петрозаводском в 2011 году было решено полностью вывести Ту-134 из эксплуатации на регулярных рейсах.
Обновлено в 09:31
Политика
Медведев в прямом эфире ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29 марта в прямом эфире ответит на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте", сообщили в пресс-службе правительства.
Обновлено в 09:08
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что риторика Соединённых Штатов в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Транспорт
Самолет «Аэрофлота» из Москвы не смог сесть в Саратове из-за непогоды
Самолет компании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Саратов, приземлился на запасном аэродроме в Волгограде из-за снега с дождем в пункте назначения, сообщили в субботу ТАСС в администрации волгоградского аэропорта.
Обновлено в 07:37
Общество
В Татарстане отменили запрет бюджетникам заряжать телефоны на работе
Исполнительный комитет Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать на рабочем месте телефоны, а также пользоваться электрическими чайниками.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
SDF объявили о победе над ИГ в Сирии
Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) заявили об окончательной победе над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ; запрещено в России) в Сирии.
Обновлено в 02:51
Происшествия
ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии
Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Рейс из Москвы в Петербург задержали из-за VIP-клиента
Рейс FV6020 авиакомпании «Россия» прибыл накануне вечером в Петербург из столицы с задержкой в 40 минут.
Обновлено в 05:22
Политика
Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву
Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.
Обновлено в 07:40
Авто
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Политика
Мединский ответил на предложение Шнурова разогнать Минкульт
Шнуров, который входит в общественный совет при думском комитете по культуре, выступил с предложением разогнать министерство на парламентских слушаниях по концепции закона "О культуре".
Обновлено в 08:29
Наука
Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма
Исследователи полагают, что в человеческом мозге этот механизм работает иначе и лечение алкоголизма выжиганием может сделать человека инвалидом Ранее американские исследователи испытали первое лекарство от алкогольной зависимости.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
В Крыму назвали шуткой слова Зеленского о возврате полуострова
Заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после отставки Путина являются фейком и неумной шуткой.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщики США над Балтикой
За последние сутки российские Су-27 дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем.
Обновлено в 07:15
Культура
Онлайн-кинотеатр заплатит $1000 за просмотр всех фильмов Marvel подряд
Американский сервис Cable готов заплатить $1000 поклоннику Marvel. Основное условия — посмотреть все 20 фильмов киновселенной подряд.
Обновлено в 09:49
Гаджеты
Mozilla выпустила браузер Firefox для iPad
Компания Mozilla Corporation выпустила специальную версию интернет браузера Firefox для планшетных компьютеров iPad от компании Apple.
Обновлено в 06:13
Музыка
Мединский предрек победу Лазарева на «Евровидении»
Обновлено в 09:50
Спорт
Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тест
Российская фигуристка Алина Загитова, заполучив золото чемпионата мира в Японии, подверглась тщательной проверке на допинг, передает ТАСС.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
НАТО построит склад для военной техники США на территории Польши
Военный блок НАТО планирует построить на территории Польши объект для хранения американской военной техники.
Обновлено в 03:06
Космос
Фото дня: один из лучших снимков Юпитера с орбиты планеты
Пожалуй, одно из самых необыкновенных изображений Юпитера, полученных с орбиты планеты, обнародовало Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA).
Обновлено в 08:17
Политика
МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве
В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
Обновлено в 08:34
Спорт
Российская керлингистка Арсенькина вошла в символическую сборную ЧМ
Российская керлингистка Галина Арсенькина включена в символическую сборную чемпионата мира-2019, сообщается на официальном сайте Всемирной федерации керлинга (WCF).
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что сбили беспилотник ВСУ
«Заверяю украинских силовиков о бесполезности данных мероприятий, так как подразделения ПВО Народной милиции ЛНР регулярно пресекают противоправные действия противника, и ВСУ систематически недосчитываются своих летательных аппаратов», — добавил Осадчий.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
«Совсем страх Божий потеряли?»: Сергей Безруков ответил противникам храма-на-драме
Актер Сергей Безруков призвал протестующих против храма Святой Екатерины задуматься о своей душе и назвал несогласных со строительством «спятившими».
Обновлено в 09:37