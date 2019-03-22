Энергетика

Экспорт нефти из России упал на 10%BFM.ru вчера в 22:34

В январе текущего года общий объем экспорта составил 20,8 млн тонн, сообщает Росстат со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
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Экспорт нефти из России упал на 10%

BFM.ruвчера в 22:34

Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти в январе 2019

OilCapital.ruвчера в 12:09

Росстат: экспорт нефти из России упал в январе на 10,1%

Вести.Финансвчера в 10:31

Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти в январе 2019

Капитал странывчера в 14:56

Россия в январе опередила Саудовскую Аравию по среднесуточной добыче нефти

ТАССвчера в 09:19

Россия в январе опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти на 7%

Rambler News Serviceвчера в 09:06

Экспорт нефти из России в январе упал на 10,1% - Росстат

Финмаркетвчера в 09:00
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Общество

Почти четверть россиян курят ежедневно

Обновлено в 06:06
Спорт

Синицина и Кацалапов взяли серебро ЧМ в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли серебряную медаль в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:10
Футбол

Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол»

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

Обновлено в 08:50
Армия и оружие

Испытания редкого самолета ВМФ РФ попали на видео

После катастрофы под Петрозаводском в 2011 году было решено полностью вывести Ту-134 из эксплуатации на регулярных рейсах.
Обновлено в 09:31
Политика

Медведев в прямом эфире ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29 марта в прямом эфире ответит на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте", сообщили в пресс-службе правительства.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Петербурге спасают белых лебедей, провалившихся в мазут

Обновлено в 09:01
Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что риторика Соединённых Штатов в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Транспорт

Самолет «Аэрофлота» из Москвы не смог сесть в Саратове из-за непогоды

Самолет компании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Саратов, приземлился на запасном аэродроме в Волгограде из-за снега с дождем в пункте назначения, сообщили в субботу ТАСС в администрации волгоградского аэропорта.
Обновлено в 07:37
Общество

В Татарстане отменили запрет бюджетникам заряжать телефоны на работе

Исполнительный комитет Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать на рабочем месте телефоны, а также пользоваться электрическими чайниками.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие

SDF объявили о победе над ИГ в Сирии

Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) заявили об окончательной победе над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ; запрещено в России) в Сирии.
Обновлено в 02:51
Происшествия

ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии

Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Рейс из Москвы в Петербург задержали из-за VIP-клиента

Рейс FV6020 авиакомпании «Россия» прибыл накануне вечером в Петербург из столицы с задержкой в 40 минут.
Обновлено в 05:22
Политика

Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву

Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.
Обновлено в 07:40
Авто

Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники

Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Политика

Мединский ответил на предложение Шнурова разогнать Минкульт

Шнуров, который входит в общественный совет при думском комитете по культуре, выступил с предложением разогнать министерство на парламентских слушаниях по концепции закона "О культуре".
Обновлено в 08:29
Наука

Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма

Исследователи полагают, что в человеческом мозге этот механизм работает иначе и лечение алкоголизма выжиганием может сделать человека инвалидом Ранее американские исследователи испытали первое лекарство от алкогольной зависимости.
Обновлено вчера в 11:46
Политика

В Крыму назвали шуткой слова Зеленского о возврате полуострова

Заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после отставки Путина являются фейком и неумной шуткой.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщики США над Балтикой

За последние сутки российские Су-27 дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем.
Обновлено в 07:15
Культура

Онлайн-кинотеатр заплатит $1000 за просмотр всех фильмов Marvel подряд

Американский сервис Cable готов заплатить $1000 поклоннику Marvel. Основное условия — посмотреть все 20 фильмов киновселенной подряд.
Обновлено в 09:49
Гаджеты

Mozilla выпустила браузер Firefox для iPad

Компания Mozilla Corporation выпустила специальную версию интернет браузера Firefox для планшетных компьютеров iPad от компании Apple.
Обновлено в 06:13
Музыка

Мединский предрек победу Лазарева на «Евровидении»

Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

Из-за родов Меган Маркл в больнице на месяц отменили выходные

Обновлено в 01:13
Спорт

Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тест

Российская фигуристка Алина Загитова, заполучив золото чемпионата мира в Японии, подверглась тщательной проверке на допинг, передает ТАСС.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие

НАТО построит склад для военной техники США на территории Польши

Военный блок НАТО планирует построить на территории Польши объект для хранения американской военной техники.
Обновлено в 03:06
Космос

Фото дня: один из лучших снимков Юпитера с орбиты планеты

Пожалуй, одно из самых необыкновенных изображений Юпитера, полученных с орбиты планеты, обнародовало Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA).
Обновлено в 08:17
Политика

МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве

В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
Обновлено в 08:34
Спорт

Российская керлингистка Арсенькина вошла в символическую сборную ЧМ

Российская керлингистка Галина Арсенькина включена в символическую сборную чемпионата мира-2019, сообщается на официальном сайте Всемирной федерации керлинга (WCF).
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник ВСУ

«Заверяю украинских силовиков о бесполезности данных мероприятий, так как подразделения ПВО Народной милиции ЛНР регулярно пресекают противоправные действия противника, и ВСУ систематически недосчитываются своих летательных аппаратов», — добавил Осадчий.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

«Совсем страх Божий потеряли?»: Сергей Безруков ответил противникам храма-на-драме

Актер Сергей Безруков призвал протестующих против храма Святой Екатерины задуматься о своей душе и назвал несогласных со строительством «спятившими».
Обновлено в 09:37
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