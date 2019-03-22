Энергетика
Экспорт нефти из России упал на 10%BFM.ru вчера в 22:34
В январе текущего года общий объем экспорта составил 20,8 млн тонн, сообщает Росстат со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
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Reuters: «граждане Саудовской Аравии хотят, чтобы нефть минимум стоила $70 за баррель»
Profinance.ruвчера в 11:32
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 07:33, Ашберн
Футбол
Пануччи уволен с поста главного тренера сборной Албании
Федерация футбола Албании сообщает, что главный тренер команды Кристиан Пануччи уволен со своего поста.
Обновлено в 05:21
Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
Работникам муниципальных бюджетных учреждений Балтасинского района Татарстана запретили заряжать мобильные телефоны на работе из-за экономии электроэнергии, сообщает «Казанский репортер» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 06:25
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Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
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Спорт
После победы на ЧМ Загитова сдавала допинг-тест до 5 утра
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Спорт
Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро чемпионата мира
Результаты российских танцоров позволили России получить максимальную квоту на ближайший чемпионат мира, который состоится в 2020 году в канадском Монреале.
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Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео
Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено вчера в 14:50
Армия и оружие
Российские Су-27 сопроводили бомбардировщики США над Балтийским морем
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Политика
Доклад по итогам расследования Мюллера передали главе минюста США
Доклад об итогах расследования дела о приписываемом РФ вмешательстве в американские президентские выборы, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер, передан главе минюста США Уильяму Барру.
Обновлено вчера в 17:23
Единоборства
Анатолий Токов победил Харриса на турнире Bellator 218
Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Токов нанес поражение представителю США Джеральду Харрису на турнире Bellator 218, проходившем в Такервилле (Штат Оклахома, США).
Обновлено в 02:44
Футбол
«Крылья Советов» одержали победу в товарищеском матче с «Соколом»
В товарищеском матче «Крылья Советов» обыграли саратовский «Сокол».
Обновлено в 07:26
Наука
Фруктоза «напрямую» способствует развитию рака кишки, заявляют ученые
Обновлено вчера в 04:45
Здоровье
Ученые назвали ТОП-5 доказанных смертоносных привычек
Ученые представили вниманию ТОП-5 смертоносных привычек, пагубное действие которых неоднократно доказано.
Обновлено в 04:04
Политика
Порошенко: Бойко хочет посадить Украину на газовую иглу
Президент Петр Порошенко утверждает, что визит представителей партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Россию направлен против Украины.
Обновлено в 07:18
Политика
Порошенко накануне выборов пообещал гражданам 13-ю пенсию
Президент Украины Порошенко накануне выборов пообещал гражданам Украины 13-ю пенсию.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Из Иваново в Подмосковье перебросили «Искандеры»
Комплексы "Искандер-М" прошли маршем из Ивановской области в Подмосковье для участия в репетициях парада Победы, который традиционно состоится 9 мая на Красной площади.
Обновлено в 06:44
Футбол
Джикия: как и Черчесов, не люблю слово «проблема»
Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана.
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Гаджеты
Компания Mozilla выпустила браузер Firefox для планшетов iPad
В пресс-службе компании Mozilla Corporation сообщили, что выпускают новую специальную версию интернет браузера Firefox для планшетных компьютеров iPad от компании Apple.
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Политика
МИД РФ обеспокоен военными базами США в Афганистане
Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что Москва крайне обеспокоена военными базами США на территории Афганистана, которые так и не привели к победе над терроризмом в этой стране.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии
В Челябинске ОМОН и полиция ворвались с обыском к 58-летнему военному пенсионеру Сергею Зарубе.
Обновлено в 04:53
Спорт
Медведева рассказала о «приемных родителях» в Канаде
Обновлено в 03:21
Происшествия
Напавшего на полицейского мужчину застрелили в Белгородской области
Полицейский в Белгородской области застрелил напавшего на его коллегу мужчину. Об этом 23 марта пишет пресс-служба УМВД по региону.
Обновлено в 07:26
Футбол
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Рио Фердинанд прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в стан «красных дьяволов».
Обновлено вчера в 03:19
Культура
Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу «Пушкин — наше не все»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что кроме Александра Пушкина в русской культуре есть и другие поэты.
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Политика
Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено вчера в 19:17
Футбол
«Атлетико» может приобрести Маноласа
У Маноласа в контракте с римлянами прописана сумма отступных в размере 36 миллионов евро.
Обновлено в 05:14
Футбол
Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол»
Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.
Обновлено вчера в 18:20
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Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира
В канадском Квебеке проходит заключительный этап Кубка мира по лыжному спорту. Разыграны награды в индивидуальном спринте у мужчин и женщин.
Обновлено вчера в 15:25
Общество
Алексей Текслер завел аккаунт в Инстаграме
Обновлено в 06:05