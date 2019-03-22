Энергетика

Экспорт нефти из России упал на 10%BFM.ru вчера в 22:34

В январе текущего года общий объем экспорта составил 20,8 млн тонн, сообщает Росстат со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
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Экспорт нефти из России упал на 10%

BFM.ruвчера в 22:34

Экспорт нефти из России в январе упал на 10,1% - Росстат

Финмаркетвчера в 09:00

Reuters: «граждане Саудовской Аравии хотят, чтобы нефть минимум стоила $70 за баррель»

Profinance.ruвчера в 11:32

Росстат: экспорт нефти из России упал в январе на 10,1%

Вести.Финансвчера в 10:31

Россия в январе опередила Саудовскую Аравию по среднесуточной добыче нефти

ТАССвчера в 09:19

Россия в январе опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти на 7%

Rambler News Serviceвчера в 09:06

Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти в январе 2019

Капитал странывчера в 14:56
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 07:33, Ашберн
Общество

Во ФСИН рассказали, как Улюкаев отмечает день рождения в колонии

Обновлено в 07:12
Футбол

Пануччи уволен с поста главного тренера сборной Албании

Федерация футбола Албании сообщает, что главный тренер команды Кристиан Пануччи уволен со своего поста.
Обновлено в 05:21
Общество

В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе

Работникам муниципальных бюджетных учреждений Балтасинского района Татарстана запретили заряжать мобильные телефоны на работе из-за экономии электроэнергии, сообщает «Казанский репортер» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 06:25
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Спорт

После победы на ЧМ Загитова сдавала допинг-тест до 5 утра

Обновлено в 07:05
Спорт

Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро чемпионата мира

Результаты российских танцоров позволили России получить максимальную квоту на ближайший чемпионат мира, который состоится в 2020 году в канадском Монреале.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео

Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено вчера в 14:50
Армия и оружие

Российские Су-27 сопроводили бомбардировщики США над Балтийским морем

«Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.
Обновлено в 06:33
Политика

Доклад по итогам расследования Мюллера передали главе минюста США

Доклад об итогах расследования дела о приписываемом РФ вмешательстве в американские президентские выборы, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер, передан главе минюста США Уильяму Барру.
Обновлено вчера в 17:23
Единоборства

Анатолий Токов победил Харриса на турнире Bellator 218

Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Токов нанес поражение представителю США Джеральду Харрису на турнире Bellator 218, проходившем в Такервилле (Штат Оклахома, США).
Обновлено в 02:44
Футбол

«Крылья Советов» одержали победу в товарищеском матче с «Соколом»

В товарищеском матче «Крылья Советов» обыграли саратовский «Сокол».
Обновлено в 07:26
Культура

Зрители обрушились на «Первый канал» из-за посмертных концертов Началовой

Обновлено в 06:48
Наука

Фруктоза «напрямую» способствует развитию рака кишки, заявляют ученые

Обновлено вчера в 04:45
Здоровье

Ученые назвали ТОП-5 доказанных смертоносных привычек

Ученые представили вниманию ТОП-5 смертоносных привычек, пагубное действие которых неоднократно доказано.
Обновлено в 04:04
Политика

Порошенко: Бойко хочет посадить Украину на газовую иглу

Президент Петр Порошенко утверждает, что визит представителей партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Россию направлен против Украины.
Обновлено в 07:18
Политика

Порошенко накануне выборов пообещал гражданам 13-ю пенсию

Президент Украины Порошенко накануне выборов пообещал гражданам Украины 13-ю пенсию.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Из Иваново в Подмосковье перебросили «Искандеры»

Комплексы "Искандер-М" прошли маршем из Ивановской области в Подмосковье для участия в репетициях парада Победы, который традиционно состоится 9 мая на Красной площади.
Обновлено в 06:44
Футбол

Джикия: как и Черчесов, не люблю слово «проблема»

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана.
Обновлено в 06:40
Гаджеты

Компания Mozilla выпустила браузер Firefox для планшетов iPad

В пресс-службе компании Mozilla Corporation сообщили, что выпускают новую специальную версию интернет браузера Firefox для планшетных компьютеров iPad от компании Apple.
Обновлено в 07:20
Политика

МИД РФ обеспокоен военными базами США в Афганистане

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что Москва крайне обеспокоена военными базами США на территории Афганистана, которые так и не привели к победе над терроризмом в этой стране.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия

ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии

В Челябинске ОМОН и полиция ворвались с обыском к 58-летнему военному пенсионеру Сергею Зарубе.
Обновлено в 04:53
Спорт

Медведева рассказала о «приемных родителях» в Канаде

Обновлено в 03:21
Происшествия

Напавшего на полицейского мужчину застрелили в Белгородской области

Полицейский в Белгородской области застрелил напавшего на его коллегу мужчину. Об этом 23 марта пишет пресс-служба УМВД по региону.
Обновлено в 07:26
Футбол

Фердинанд: без раздумий взял бы Санчо в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Рио Фердинанд прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в стан «красных дьяволов».
Обновлено вчера в 03:19
Культура

Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу «Пушкин — наше не все»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что кроме Александра Пушкина в русской культуре есть и другие поэты.
Обновлено вчера в 13:57
Политика

Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено вчера в 19:17
Футбол

«Атлетико» может приобрести Маноласа

У Маноласа в контракте с римлянами прописана сумма отступных в размере 36 миллионов евро.
Обновлено в 05:14
Футбол

Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол»

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.
Обновлено вчера в 18:20
Спорт

Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира

В канадском Квебеке проходит заключительный этап Кубка мира по лыжному спорту. Разыграны награды в индивидуальном спринте у мужчин и женщин.
Обновлено вчера в 15:25
Общество

Алексей Текслер завел аккаунт в Инстаграме

Обновлено в 06:05
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