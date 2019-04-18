Политика
Россия запретила экспорт нефти на УкраинуИзвестия вчера в 05:25
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
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Политика
Порошенко и Зеленский встали на колени
Обновлено в 12:51
Экономика
Аксаков рассказал о перспективах развития банковской системы Крыма
Банковской системе Крыма потребуется порядка двух лет, чтобы прийти в нормальное состояние, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы РФ по финрынкам Анатолий Аксаков в кулуарах V Юбилейного Ялтинского Международного экономического форума.
Обновлено в 10:41
Общество
Дмитрий Быков доставлен из Уфы в московскую клинику
Вечером 18 апреля самолет из Уфы транспортировал Дмитрия Быкова в столицу.
Обновлено в 05:28
Хоккей
Лукашенко критически высказался о минском «Динамо» и о КХЛ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём послании народу и Национальному собранию коснулся выступления минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Обновлено в 05:40
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Общество
В астраханскую ИК-6 ввели спецназ
В исправительную колонию номер 6 в Астраханской области ввели спецназ УФСИН "Скорпион".
Обновлено в 12:41
Происшествия
Десятки домов сгорели в Забайкалье
В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
Обновлено в 09:17
Происшествия
При пожаре в промзоне Нижнекамска пострадали 17 человек
По последним данным минздрава региона, в результате пострадали 17 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 12:33
Авто
В 1 квартале рынок новых электрокаров в РФ увеличился в 4 раза
В Иркутской области, Приморском и Пермском краях было куплено по 4 новых электрокара, а в Свердловской области и Красноярском крае – по 3.
Обновлено в 10:01
Политика
Посол ответил Лукашенко на слова о стоимости БелАЭС
Спецпредставитель президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол в Минске Михаил Бабич прокомментировал слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что стоимость строительства Белорусской АЭС может составить около $7 млрд вместо предусмотренных соглашением $10 млрд.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Дочь миллиардера впервые высказалась об уходе мужа к Лопыревой
Говорят, ради Виктории Лопыревой бизнесмен Игорь Булатов бросил Тату Карапетян. Женщина дала интервью, в котором прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 05:19
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Политика
Медведчук посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Россией
Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук полагает, что кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому следует пойти на сделку с Россией, чтобы вернуть Донбасс под суверенитет Киева.
Обновлено вчера в 23:23
Авто
Новый кабриолет Aurus впервые показали без камуфляжа
Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено в 07:10
Политика
США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу
США призывают все страны следовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолеты в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
Обновлено в 09:52
Общество
Синоптики пообещали в Москве потепление до +25 градусов
На следующей неделе в Москву придет летняя погода — столбики термометров будут доходить до +25 градусов.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Четырехлетний ребенок погиб после прогулки в детском саду в ХМАО
В городе Нягань (Ханты-Мансийский автономный округ) в одном из детских садов во время прогулки тяжело пострадал четырехлетний мальчик.
Обновлено в 06:46
Политика
Конгрессу США предоставят очередную версию доклада Мюллера
Сам Трамп после вчерашней публикации доклада в очередной раз заявил, что не вступал в сговор с Москвой, отмечает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Помпео рассказал о действиях США в случае агрессии со стороны РФ
Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов к дальнейшим жестким действиям в ответ на враждебные действия России.
Обновлено в 11:43
Здоровье
Наличие собаки в доме помогает продлить жизнь
Британские ученые провели исследование, в ходе которого они наблюдали за повседневной жизнью владельцев собак, и пришли к выводу, что благодаря этим домашним животным люди ведут более активный образ жизни, что уменьшает риск возникновения заболеваний сердца и сосудов.
Обновлено в 04:27
Общество
ЕС упростит правила выдачи шенгенских виз для добросовестных туристов
Европейский парламент одобрил предложения Еврокомиссии (ЕК) по изменению правил выдачи шенгенских виз, сообщается на сайте ЕК.
Обновлено в 13:00
Политика
Зеленский заявил, что никогда не говорил с Путиным
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не говорил с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес
Елена Малышева показала раритетное видео с Юлией Началовой
Обновлено в 13:34
Авто
Назван рейтинг лучших интерьеров автомобилей 2019 года
Издание «Ward’s Auto» подвело итоги ежегодного рейтинга лучших автомобильных интерьеров.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Футбол
Адвокат Кокорина: получается, что Пак и Гайсин врут
Обновлено в 12:18
Политика
В Раде назвали выступление Порошенко на дебатах «жалким зрелищем»
Лидер партии «Наши», депутат Верховной рады Евгений Мураев резко прокомментировал выступление пока еще действующего президента Украины Перта Порошенко в ходе дебатов с Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:38
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Футболиста Гулиева лишили водительских прав за проезд на красный свет
Мировой суд Москвы лишил футболиста «Спартака» Аяза Гулиева водительских прав на четыре месяца. Об этом 19 апреля сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:08