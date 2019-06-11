Экономика
Экспорт легковых автомобилей из России увеличился почти на третьПарламентская газета 07:29
С января по апрель 2019 года экспорт легковых автомобилей из России вырос на 29,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Федеральной таможенной службе.
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Общество
Жители кузбасского Киселевска попросили убежища в Канаде
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекращено
Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова о незаконном обороте наркотиков прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено в 11:59
Хоккей
Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945»
Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.
Обновлено в 14:03
Космос
Science (США): Россия запускает телескоп для изучения темной энергии (Science)
В рамках нового проекта стоимостью около 500 миллионов евро на космической платформе будут установлены два рентгеновских телескопа производства Германии и России.
Обновлено в 05:31
Политика
Рабинович: Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания
Вадим Рабинович – депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – считает, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего предвыборного обещания.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено вчера в 14:27
Армия и оружие
ВМФ России передадут патрульный корабль «Дмитрий Рогачев»
Сегодня ВМФ России примет в свой состав патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» с опережением срока на полгода.
Обновлено в 02:41
Футбол
Россия — Кипр 1:0 (2-й тайм)
В Нижнем Новгороде завершился первый тайм встречи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между Россией и Кипром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:39
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено в 15:29
Авто
Nissan представит новое поколение Juke в этом году
Новое, второе по счету поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено в конце 2019 года.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Голунов после освобождения назвал фантастикой поддержку в свой адрес
Сразу после выхода из ГСУ МВД по Москве журналист Иван Голунов ответил на вопросы журналистов, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США
Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:21
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.
Обновлено в 12:14
Гаджеты
Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС
По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено в 06:19
Транспорт
На Белорусском направлении возобновили движение поездов после сбоя
Движение пригородных поездов на участке Голицыно — Звенигород (Белорусское направление Московской железной дороги) возобновлено, сообщается на сайте РЖД.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие
Россия купит 98 «Ночных охотников»
Обновлено в 06:10
Культура
На яхте саудовского принца нашли самую дорогую картину в мире
Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», долгое время считавшаяся пропавшей, находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Обновлено в 11:38
Экономика
Российским застройщикам могут предоставить беспроцентные кредиты
Напомним, российские застройщики будут обязаны перейти на проектное финансирование жилищного строительства и использование механизма счетов эскроу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 09:30
Игры
Opera выпустила браузер для геймеров
Opera представила браузер GX, созданный для геймеров.
Обновлено в 13:27
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Обновлено в 04:58
Политика
Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова
Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили
На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Политика
Трамп раскритиковал ФРС за сильный доллар
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter раскритиковал Федеральную резервную систему страны за высокую базовую процентную ставку.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Следствие допустило версию «коммерческого заказа» в деле Голунова
Следствие проводит доследственную проверку и рассмотрит версию коммерческого заказа в деле специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:10
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06