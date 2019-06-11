Экономика

Экспорт легковых автомобилей из России увеличился почти на третьПарламентская газета 07:29

С января по апрель 2019 года экспорт легковых автомобилей из России вырос на 29,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Федеральной таможенной службе.
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