Экономика
Экспорт легковых автомобилей из России увеличился почти на третьПарламентская газета 07:29
С января по апрель 2019 года экспорт легковых автомобилей из России вырос на 29,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Федеральной таможенной службе.
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Авто
Nissan представит новое поколение Juke в этом году
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.
Обновлено в 09:16
Происшествия
РБК: следствие изучает версию «коммерческого заказа» дела Голунова
Следствие рассматривает версию «коммерческого заказа» дела против журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Журналист Голунов вышел на свободу
«Лучше уделить время близким и родным и какой-то конкретной помощи, чем пойти на марш»,— сказал господин Голунов журналистам.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили
На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Игры
Официально: The Witcher 3 выйдет на Nintendo Switch уже в этом году
Слухи и утечки подтвердились: во время последнего Nintendo Direct японская компания официально анонсировала выход The Witcher 3 на Nintendo Switch.
Обновлено в 12:20
Финансы
Акции Сбербанка подешевели на 5%
Вслед за бумагами Сбербанка снижается и индекс Мосбиржи, накануне переписавший исторический максимум, – 2746,8 пункта (п.). К 11.00 мск вторника он потерял 0,48%, достигнув 2729,47 п. Доля обыкновенных акций Сбербанка в индексе – 15,04%, префы «весят» еще 1,28%.
Обновлено в 05:00
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Политика
Историк из Польши заявил, что конфликт с Россией для страны неизбежен
Анджей Новак, историк из Польши, выступил с заявлением, в котором он говорит о неизбежности конфликта между его страной и Россией.
Обновлено в 14:10
Происшествия
В Польше обнаружили возможный вход в Янтарную комнату
ИА «Ореанда-Новости» Специалисты при раскопках в польском городе Мамерки отыскали вход в туннель, который может привести к легендарной Янтарной комнате.
Обновлено в 06:05
Политика
Россияне задают Путину вопросы о здравоохранении, экологии и тарифах
Россияне продолжают присылать вопросы, которые они хотели бы задать президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии 20 июня - они, в частности, касаются порядка выдачи льготных лекарств, ежегодного повышения тарифов на коммунальные услуги, газ и электроэнергию, газификации российских поселков, следует из материалов сайта прямой линии.
Обновлено в 11:28
Экономика
Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю
Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Футбол
Сборная России назвала стартовый состав на матч с Кипром
Пресс-служба сборной России опубликовала стартовый состав команды на матч против Кипра.
Обновлено в 13:50
Политика
Зеленский представил кандидата на пост главы МИД Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка
Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
Обновлено в 07:16
Политика
Омбудсмены Украины и России обсудят условия освобождения заключенных
Уполномоченная по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время открытой части встречи с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой предложила обсудить одновременное освобождение граждан двух стран, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:10
Авто
Тюнеры представили золотой Corvette C7
Стоит отметить, что у клиента, заказавшего особую машину в золотом цвете, уже есть Corvette C7 синего цвета.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Колокольцев решил уволить генералов МВД из-за дела Голунова
Следственный комитет займется материалами внутреннего расследования МВД по делу Ивана Голунова, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено в 10:55
Политика
Новый глава внешней разведки Украины награждён медалью ФСБ
Назначенный сегодня президентом Зеленским глава Службы внешней разведки Украины Владислав Бухарев имеет медаль «За боевое содружество» ФСБ РФ.
Обновлено в 12:15
Общество
Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей
Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес
Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы
Герцогиня Сассекская появилась на знаменном марше, посвященном официальному дню рождению королевы Елизаветы II впервые после рождения сына.
Обновлено в 12:39
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Общество
В Петербурге к «Алым парусам» сняли леса с Ростральной колонны
В Петербурге в связи с праздником выпускников "Алые паруса" с Ростральной колонны, расположенной ближе к Дворцовому мосту, сняты строительные леса.
Обновлено в 11:47
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Обновлено в 04:58
Политика
Демократическая партия Молдавии предложила России секретную сделку
Газета "Коммерсант" пишет, что Плахотнюк изложил свои предложения в конверте, который отдал российскому вице-премьеру Дмитрию Козаку при личной встрече.
Обновлено в 04:20
Авто
Новый универсал BMW 3-Series рассекретили до премьеры
На немецком сайте Germancarforum опубликовали первые официальные фотографии BMW 3-Series нового поколения с кузовом «универсал».
Обновлено в 10:49
Политика
Конституционный суд Украины рассмотрел законность роспуска Рады
11 июня конституционный суд Украины рассмотрел вопрос о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 13:31