Экспорт легковых автомобилей из России увеличился почти на третьПарламентская газета 07:29

С января по апрель 2019 года экспорт легковых автомобилей из России вырос на 29,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Федеральной таможенной службе.

Экспорт легковых автомобилей из России увеличился почти на треть

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