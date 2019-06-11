Экономика
Россия почти на 30% нарастила экспорт легковых автомобилейREGNUM 07:15
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Россия значительно нарастила экспорт легковых автомобилей в Белоруссию. Всего в эту страну было ввезено 86,9 тыс. машин на $1,1 млрд. В стоимостном выражении российский экспорт по данной позиции увеличился на 51,2% по сравнению с показателем 2017 года.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 09:15, Ашберн
Культура
Михаил Пореченков получил звание народного артиста России
Обновлено в 09:01
Здоровье
Эпидемиологи назвали озера Ленобласти, где можно купаться
Специалисты Роспотребнадзора Ленобласти озвучили результаты лабораторного контроля качества воды в местных реках и озерах, где обычно купаются отдыхающие.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка
Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
Обновлено в 07:16
Космос
Ученые нашли галактику с рекордно легкой «сверхмассивной» черной дырой
Центр карликовой галактики NGC 4395 населяет крайне необычная "сверхмассивная" черная дыра, чья масса оказалась рекордно низкой – она тяжелее Солнца всего в 9-11 тысяч раз.
Обновлено вчера в 12:49
Политика
В Кремле заявили, что идея встречи Путина и Трампа «висит в воздухе»
Идея встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках G20 в Осаке «висит в воздухе», заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова
Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Экономика
Медведев не исключил перехода к четырехдневной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в будущем перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено в 05:52
Авто
Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель
Новую приборную панель Supervision KIA XCeed получит в качестве опции.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Голунова 14 июня
Обновлено в 08:33
Общество
Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»
Компания выявила более 41 тысячи голосов ботов, отданных за участника под номером 07, под которым выступала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 08:47
Происшествия
«Коммерсант» сообщил о проверке в СИЗО «Бутырка»
Московское УФСИН проводит проверку СИЗО "Бутырка" из-за размещения бизнесмена Владимира Петрова, арестованного по экономической статье, в одной камере с подозреваемым в убийстве, ранее судимым за убийство.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини
45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини Сама Юлия дала подсказки, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.
Обновлено вчера в 09:29
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Общество
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбои в его работе, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 08:10
Происшествия
В Астрахани пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Аварийную посадку в аэропорту Астрахани совершил самолет с 89 пассажирами.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Происшествия
Тонны асфальта рухнули вниз: обрушение дороги в Китае попало на видео
На кадрах видно, как буквально за несколько секунд от проезжей части не остается и следа, а тонны асфальта, песка и земли летят вниз на строительную площадку.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину
Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома в косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.
Обновлено в 07:37
Футбол
Фернандеш меняет «Локомотив» на турецкий клуб
Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш вероятно станет свободным агентом уже в конце этого месяца.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Матвиенко прокомментировала дело журналиста Голунова
Обновлено в 08:35
Энергетика
Минфин выступил за повышение налога на добычу полезных ископаемых
Минфин предлагает повысить в 2020 году ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, передает ТАСС.
Обновлено в 09:02
Политика
Стоп. Суд уже никуда не идет. Александр Зубченко
КС направил Парубию специальное письмо фельдъегерем: так, мол, и так, в связи с представлением ряда депутатов-«сирот» из «Народного фронта», озабоченных роспуском их постоянной кормушки, просим выдать на руки список.
Обновлено в 07:01
Общество
Более половины парка российских авиакомпаний находятся в группе риска
Росавиация в 2019 году начала требовать от российских авиакомпаний сертифицировать в России изменения в конструкции иностранных самолетов, зарегистрированных в иностранных реестрах, в основном на Бермудских островах, сообщили сотрудники пяти авиакомпаний.
Обновлено в 01:35
Политика
Лукашенко призвал «привести в чувство» Белгидромет
Осенью 2017 года Лукашенко выразил желание разогнать Гидрометцентр страны за неточность прогнозов.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Бывший глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
23 мая ФСБ задержала в Волгоградской области организатора покушения на губернатора.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Власти Чечни заявили, что не отдадут ни пяди своей земли
Обновлено в 04:44
Происшествия
Взрыв прогремел на танкере в Махачкале, есть жертвы
Ранее МЧС сообщило, что хлопок газовоздушной смеси произошел в танкере в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов.
Обновлено в 02:25