Экономика

Экспорт легковых автомобилей из РФ увеличился почти на третьТАСС 06:40

За первые четыре месяца 2019 года, с января по апрель экспорт легковых автомобилей из России вырос на 29,9% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года, до 33,3 тыс. В секторе грузовых машин также наблюдается увеличение экспорта, но менее существенное - на 7,7%, до 4,1 тыс. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
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Экспорт легковых машин из России увеличился на треть

РБК10:02

Экспорт легковых авто из России увеличился почти на 30%

МИР 2407:57

Экспорт легковых машин из РФ в январе-апреле вырос на 30% - ФТС

Финмаркет07:25

В ФТС рассказали о росте экспорта легковых автомобилей из России на 30 процентов

Реальное время06:59

Экспорт легковых автомобилей из РФ увеличился почти на треть

ТАСС06:40

ФТС сообщила о росте экспорта легковых автомобилей

Rambler News Service09:32

Россия почти на 30% нарастила экспорт легковых автомобилей

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