Экономика
Экспорт легковых автомобилей из РФ увеличился почти на третьТАСС 06:40
За первые четыре месяца 2019 года, с января по апрель экспорт легковых автомобилей из России вырос на 29,9% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года, до 33,3 тыс. В секторе грузовых машин также наблюдается увеличение экспорта, но менее существенное - на 7,7%, до 4,1 тыс. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
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ЦБ подвел итоги Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности
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