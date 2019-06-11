Экономика
Экспорт легковых автомобилей из РФ увеличился почти на третьТАСС 06:40
За первые четыре месяца 2019 года, с января по апрель экспорт легковых автомобилей из России вырос на 29,9% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года, до 33,3 тыс. В секторе грузовых машин также наблюдается увеличение экспорта, но менее существенное - на 7,7%, до 4,1 тыс. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 07:45, Ашберн
Происшествия
Навальный нашел квартиры на сотни миллионов рублей у семьи полковника ФСБ, которого «Проект» назвал предполагаемым заказчиком дела Голунова
Семья помощника главы УФСБ по Москве Марата Медоева владеет недвижимостью на сотни миллионов рублей, сообщает в своем расследовании оппозиционный политик Алексей Навальный.
Обновлено в 07:39
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Сочи пьяный полицейский сбил на переходе двух девушек и скрылся
В Сочи следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали две 16-летние девушки, сообщает 11 июня главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 05:26
Футбол
ФК «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» на сборе в Австрии
В первой петербуржцы встретятся с венгерским "Гонведом" из Будапешта, во второй - с белградской "Црвеной Звездой", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Обновлено в 06:50
Политика
Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Здоровье
ФАС раскритиковала состояние конкуренции на рынке медизделий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) недовольна состоянием конкуренции на рынке медицинских изделий, следует из распространенных пресс-службой ведомства слов начальника управления контроля социальной сферы и торговли ведомства Тимофея Нижегородцева.
Обновлено в 05:00
Политика
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве
Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Авто
Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель
Новую приборную панель Supervision KIA XCeed получит в качестве опции.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Россию пытались ввезти более четырех тысяч черепах под видом капусты
Таможенные службы Оренбургской области задержали на границе с Казахстаном перевозчика, который под видом капусты пытался ввезти в Россию более четырех тысяч среднеазиатских черепах на сумму свыше пяти миллионов рублей, сообщила РИА Новости таможенный инспектор по связям со СМИ Оренбургской области Ирина Старостина.
Обновлено в 04:22
Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Экономика
Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю
Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Общество
Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова
Вице-мэр Москвы Александр Горбенко рассказал «Интерфаксу» о намерении городских властей обратиться в прокуратуру по поводу шествия в защиту журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Ленобласти за взятку задержан начальник экономической полиции района
Начальник Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) ОМВД России по Лодейнопольскому району Ленинградской области задержан по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у предпринимателя за невозбуждение в отношении него уголовного дела.
Обновлено в 05:32
Экономика
Рост ВВП в Казахстане с начала года составил 4%
Европейский банк реконструкции и развития ожидает, что рост ВВП Казахстана в 2019 году замедлится до 3,5% в сравнении с ростом на уровне 4,1% в 2018 году.
Обновлено в 00:54
Политика
Зеленский отменил указы Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 06:05
Энергетика
Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть
Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.
Обновлено в 03:21
Общество
ВС разъяснил, когда собственник обязан впускать коммунальщиков в дом
ВС отметил, что в правилах содержания общего имущества многоквартирного дома (устанавливается правительством России) сказано, что осмотры этого общего имущества проводятся собственниками помещений, должностными лицами органов управления ТСЖ или управляющей компании.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял четырех односельчан
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Спасатели локализовали пожар после взрыва на танкере в Махачкале
Спасатели локализовали пожар, возникший после взрыва газовоздушной смеси при перекачке нефти на танкере в Махачкале.
Обновлено в 04:34
Экономика
ЕС и Великобритания готовятся к жизни после Brexit
Еврокомиссия (ЕК) предупреждает бизнес, что не собирается принимать больше никаких мер, чтобы помочь ему в случае жесткого Brexit, а Великобритания пытается заключить торговые соглашения с другими странами.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Матвиенко назвала «головотяпством» действия полиции по делу Голунова
Обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова вызывают недоверие к следственным органам и либо демонстрируют непрофессионализм и "головотяпство", либо вообще являются провокацией, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:40
Общество
Российская полиция не считает нудистов хулиганами
Interfax-Russia.ru - В МВД РФ не собираются наказывать нудистов, собирающихся на отдаленных пляжах и не подпадающих под ответственность за совращение детей.
Обновлено в 04:52
Политика
«Невские новости» уволили сотрудника за поддержку Голунова
Информационное агентство "Невские новости" в Петербурге прекратило сотрудничество с редактором ленты новостей Олегом Дилимбетовым после его высказывания в поддержку задержанного по подозрению в сбыте наркотиков журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил на сайте агентства главред Тимофей Шабаршин.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара»
На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась забавная видеозапись, которая датирована 2017 годом.
Обновлено в 00:56
Здоровье
Роспотребнадзор забраковал два воронежских пляжа
По микробиологическим показателям установлено несоответствие воды на двух пляжах: в месте отдыха у СК «Локомотив» на улице Панфилова и в реке Усмань в «Боровом» по адресу: ул. Пляжная, 1В.
Обновлено в 01:13
Футбол
Россия сыграет с Кипром в красной форме
Сборная России в матче четвертого тура отборочного турнира Евро-2020 с Кипром выйдет на поле в красной форме.
Обновлено в 06:56