Экономика
Экспорт легковых автомобилей из РФ увеличился почти на третьТАСС 06:40
За первые четыре месяца 2019 года, с января по апрель экспорт легковых автомобилей из России вырос на 29,9% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года, до 33,3 тыс. В секторе грузовых машин также наблюдается увеличение экспорта, но менее существенное - на 7,7%, до 4,1 тыс. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
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Общество
ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
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Зеленский отменил два указа Порошенко
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Финансы
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Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
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Политика
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Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
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Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Селена Гомес в платье с декольте и перьями украсила премьеру фильма
Певица и актриса Селена Гомес в последнее время редко появляется на публике, но она не могла пропустить премьеру фильма с собственным участием The Dead Don't Die ("Мертвые не умирают"), которая прошла в Нью-Йорке.
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Политика
Зеленский уволил пять глав региональных СБУ из-за контрабанды
"Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, которые отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой", — заявил во вторник заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.
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Авто
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FAW Besturn X40 вышел на Поднебесный рынок весной 2017 года.
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Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Хоккей
Игрок «Сент-Луиса»: нам сильно не хватает Барбашева
Канадский защитник "Сент-Луис Блюз" Колтон Парэйко прокомментировал возвращение российского нападающего Ивана Барбашева в состав "блюзменов" после дисквалификации, сообщает Sport24.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
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В Грязовецкой ЦРБ появятся новые УЗИ-аппараты
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Обновлено в 06:38
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Спорт
IBU определился с датами ближайших чемпионатов мира
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Лидер неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил, что не принимает томос об автокефалии новой церкви на Украине, поскольку не знает его содержания.
Обновлено в 07:34
Наука
Учёные назвали главное условие рекордного долголетия
Учёные подчеркнули, что такая разница объясняется тем, что в Дании наблюдается улучшение показателя здоровья, называемого активностью в повседневной жизни (ADL).
Обновлено в 02:47
Гаджеты
«Умные» часы Amazfit Verge 2 получили поддержку ЭКГ
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Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Обновлено в 09:16