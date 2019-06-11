Экспорт легковых автомобилей из РФ увеличился почти на третьТАСС 06:40

За первые четыре месяца 2019 года, с января по апрель экспорт легковых автомобилей из России вырос на 29,9% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года, до 33,3 тыс. В секторе грузовых машин также наблюдается увеличение экспорта, но менее существенное - на 7,7%, до 4,1 тыс. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Экспорт легковых автомобилей из РФ увеличился почти на треть

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