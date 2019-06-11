Экономика
Экспорт легковых авто из России увеличился почти на 30%МИР 24 07:57
Экспорт увеличился на 7,7% – до 4,1 тыс. единиц. В стоимостном выражении – $102,8 млн, что на 26,5% больше по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2018 года. Кроме того, отмечается, что импорт легковых автомобилей в Россию снизился на 3,9% и составил 89,7 тыс.
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