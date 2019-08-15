Экономика

Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%Коммерсантъ вчера в 12:00

Грузинские производители экспортировали в июне в Россию на 27% меньше вина по сравнению с июлем 2018 года, говорится в сообщении Национального агентства вина Грузии.
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Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%

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