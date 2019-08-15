Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%Коммерсантъ 12:00
Грузинские производители экспортировали в июне в Россию на 27% меньше вина по сравнению с июлем 2018 года, говорится в сообщении Национального агентства вина Грузии.
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Общество
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Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
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Политика
В США назвали интересной идею Зеленского по нормандскому формату
США считают интересным предложение украинского лидера Владимира Зеленского расширить нормандский формат за счёт Вашингтона или Лондона.
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«Порту» решил подать в суд на «Матч ТВ»
В суд «Порту» хочет подать на телеканал за то, что я прямом эфире показали последние 10 минут встречи — трансляцию вывели с камеры из-за ворот корреспондент Денис Левко и оператор.
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Армия и оружие
Экономисты объяснили, почему торговая война с Китаем невыгодна США
Длительная торговая война между США и Китаем одинаково навредит обеим странам, сообщает The National Interest.
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Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
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