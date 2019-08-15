Экономика

Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%Коммерсантъ 12:00

Грузинские производители экспортировали в июне в Россию на 27% меньше вина по сравнению с июлем 2018 года, говорится в сообщении Национального агентства вина Грузии.
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Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%

Коммерсантъ12:00

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Sputnik Грузия10:43

Экспорт вина из Грузии в Россию в июле сократился на 27%

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Экспорт вина из Грузии сократился на 27%

Газета.Ru07:42

Грузия почти на треть сократила в июле экспорт вина в Россию

РИА Новости07:35

Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%

ТАСС05:59

В Грузии сообщили о падении объемов экспорта вина в Россию

РБК10:33
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