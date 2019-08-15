Экономика

Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%ТАСС 05:59

"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Мехузла рассказал, почему сократился экспорт грузинского вина в Россию

Sputnik Грузия10:43

В Грузии сообщили о падении объемов экспорта вина в Россию

РБК10:33

Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%

ТАСС05:59

Экспорт вина из Грузии сократился на 27%

Газета.Ru07:42

Грузия почти на треть сократила в июле экспорт вина в Россию

РИА Новости07:35

В Грузии заявили о сокращении экспорта вина в Россию

RT на русском07:55

Экспорт вина из Грузии в Россию в июле сократился на 27%

REGNUM04:57
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:32, Ашберн
Происшествия

Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский

Обновлено в 15:03
Происшествия

Кремль наградит летчиков, посадивших в поле самолет

Обновлено в 08:48
Футбол

«Спартак» сыграет с «Брагой» за выход в групповой этап Лиги Европы

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы португальская "Брага" на своем поле обыграла датский "Брондбю" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67).
Обновлено в 16:45
Происшествия

Пилот аварийного А321 объяснил, почему не выпустил шасси

Пилот совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта А321 Дамир Юсупов не стал выпускать шасси, чтобы как можно мягче посадить судно.
Обновлено в 14:54
Происшествия

Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери

16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено в 16:03
Шоу-бизнес

44-летняя Екатерина Архарова родила первенца

У Екатерины Архаровой и Артема Илясова родился сын. 44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Три человека пострадали при наезде такси на остановку в Москве

В центре Москвы автомобиль такси врезался в автобусную остановку.
Обновлено в 11:20
Авто

Jaguar попросил изменить значение слова «автомобиль» из-за I-Pace

Обновлено в 04:04
Политика

Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Происшествия

В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика

Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Кино

Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино заткнуться

Возмущение дочери актера вызвала сцена в фильме, в ходе которой Брюс Ли хвастается своими навыками в боевых искусствах и говорит, что смог бы победить боксера Мухаммеда Али.
Обновлено в 06:00
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено в 14:30
Политика

Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности

«Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.
Обновлено в 17:23
Экономика

Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%

Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.
Обновлено в 09:13
Общество

Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста Алексея Миняйло

Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Рэпер Тимати отмечает день рождения

Сегодня музыкант Тимур Юнусов, более известный как Тимати, празднует день рождения: ему исполняется 36 лет.
Обновлено вчера в 23:30
Космос

Автоматизированная наблюдательная сеть открыта на телескопе SOAR

Обновлено вчера в 13:30
Общество

Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году

Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25, и 17 новорожденных стали пятыми по счету.
Обновлено в 08:40
Теннис

Российский теннисист Рублев обыграл Федерера на турнире в Цинциннати

Обновлено в 16:57
Политика

NYT: спецслужбам США разрешат анализировать перехваченные звонки и СМС

Администрация США признала, что ею было принято решение отключить на неопределенный срок систему анализа перехватываемых телефонных звонков и СМС-сообщений внутри страны.
Обновлено в 16:29
Происшествия

Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери

Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено в 16:52
Здоровье

Доказана бесполезность спортзала для сжигания жира на животе

Эксперты объяснили, почему занятия в спортзале неэффективны для сжигания жира на животе.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Политика

В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной

На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58
Политика

МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России

В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено в 09:05
Политика

В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса

Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Обновлено в 07:57
Общество

В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией

Обновлено в 10:30
Интернет

Пользователи Instagram смогут маркировать недостоверные публикации

Как отмечается в ее комментарии, опубликованном на официальном сайте журналистского исследовательского центра Институт Пойнтера (штат Флорида), пользователи смогут указать, что считают какую-либо публикацию некорректной, уточнив, что в ней приводится "недостоверная информация".
Обновлено в 17:53
Наука

Останки огромного пингвина нашли в Новой Зеландии

Палеонтологи обнаружили останки гигантского пингвина в городе Вайпара на новозеландском Южном острове.
Обновлено вчера в 08:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное