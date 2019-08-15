Экономика

Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%ТАСС 05:59

"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
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