Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию обвалилсяLenta.ru 13:08
В июле экспорт грузинского вина в Россию оказался на 27 процентов ниже, чем в те же сроки год назад. По сравнению с июнем падение составило 18 процентов. Данные со ссылкой на отчет Национального агентства вина приводит грузинский Первый канал.
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Футбол
ФИФА пожизненно отстранила от футбола экс-члена исполкома КОНМЕБОЛ
Бывший член исполнительного комитета КОНМЕБОЛ Ромер Осуна пожизненно отстранён от любой футбольной деятельности.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Командир аварийно севшего А321 на поле отказался считать себя героем
Пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов заявил, что не ощущает себя героем, так как выполнял свой долг.
Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян перенес сложную операцию
Обновлено в 09:00
Общество
Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН
Обновлено в 08:09
Футбол
«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.
Обновлено в 14:40
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Экономика
Десять богатейших людей мира потеряли за день почти $18 млрд
Десять богатейших бизнесменов мира потеряли за 14 августа почти $18 млрд.
Обновлено в 13:26
Здоровье
Врачи назвали признаки поражения печени
Медики назвали первые признаки, свидетельствующие о поражении печени.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка
Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.
Обновлено в 13:09
Политика
ФБК рассказал о пентхаусе главы Мосгордумы за 100 млн рублей
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников является владельцем семикомнатного пентхауса в центре Москвы, говорится в расследование фонда борьбы с коррупцией.
Обновлено в 11:22
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Космос
Роскосмос собирается обеспечить лазерную связь с МКС
Роскосмос собирается в 2021 году провести эксперимент по созданию высокоскоростной линии лазерной связи между МКС и Землей, сообщили в госкорпорации.
Обновлено вчера в 21:10
Общество
Тайфун «Кроса» привел к эвакуации 570 тысяч жителей Японии
Не менее 570 тысячам жителей Японии было рекомендовано эвакуироваться в связи с приближающимся тайфуном "Кросса".
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.
Обновлено в 10:38
Политика
Порошенко начал сбор подписей для ликвидации ГБР, которое сам создал
Бывший президент Украины Порошенко начал сбор подписей среди депутатов под представлением в Конституционный суд, с целью признать неконституционным Госбюро расследований.
Обновлено в 10:30
Происшествия
На севере Москвы произошёл пожар в ангаре
На севере Москвы произошёл пожар площадью 400 кв. м в металлическом одноэтажном ангаре, расположенном на Талдомской улице.
Обновлено в 13:42
Кино
Гора из «Игры престолов» поднял над головой Эда Ширана
Исполнивший роль Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра престолов» актёр и спортсмен Хафтор Бьернссон опубликовал видео, на котором он поднял певца Эда Ширана над головой.
Обновлено в 12:56
Космос
Atlas-5 заменят ракетой Vulcan Centaur
Стало известно, что американцы планируют заменить ракету-носитель Atlas-5 новой ракетой Vulcan Centaur.
Обновлено в 12:26
Авто
«Ъ»: в Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено 13 августа в 23:15
Спорт
Глава НОК Италии высказался об угрозе олимпийскому движению в стране
Президент Национального олимпийского комитета Италии (CONI) Джованни Малаго прокомментировал возможный недопуск сборной страны к летней Олимпиаде 2020 года в Токио, а также возможное лишение права на проведение Игр-2026.
Обновлено в 13:42
Экономика
Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%
Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.
Обновлено в 09:13
Наука
Адаптация к условиям среды подправила индейцам форму черепа
Ученые выяснили, что на форму черепа индейцев повлиял не только генетический дрейф, но и окружающая среда.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери
Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
Пентагон предупредил конгресс США о росте влияния России в Африке
Россия и Китай работают над расширением своего влияния в Африке, предупредили американских законодателей генералы Пентагона.
Обновлено в 14:36
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32