Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию обвалилсяLenta.ru 13:08
В июле экспорт грузинского вина в Россию оказался на 27 процентов ниже, чем в те же сроки год назад. По сравнению с июнем падение составило 18 процентов. Данные со ссылкой на отчет Национального агентства вина приводит грузинский Первый канал.
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Происшествия
В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием в мире
Месье, известный как "Маршал" или "Лис", ранее был приговорен к четырем годам по делу о нелегальных поставках автоматического оружия, бронетехники, вертолетов и другого снаряжения, используемого в конфликтах, а также о поставках оружия в Ливию, Чад, Пакистан и Иран.
Обновлено в 16:06
Политика
В США назвали интересной идею Зеленского по нормандскому формату
США считают интересным предложение украинского лидера Владимира Зеленского расширить нормандский формат за счёт Вашингтона или Лондона.
Обновлено в 04:48
Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» за выход в групповой этап Лиги Европы
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы португальская "Брага" на своем поле обыграла датский "Брондбю" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67).
Обновлено в 16:45
Наука
Вакцина от хламидиоза прошла первые испытания на безопасность
13.08.19 Британские ученые провели первые клинические испытания вакцины от хламидиоза, результаты опубликованы в журнале The Lancet Infecious Diseases.
Обновлено 13 августа в 09:08
Общество
Археологи нашли в Кремле следы пожара времен набега Девлет-Гирея
Сотрудники Института археологии РАН нашли у Соборной площади в Кремле следы больших пожаров и предположили, что это следы набега на Москву крымского хана Девлет-Гирея в 1571 году, который захватил и поджег город.
Обновлено в 07:10
Общество
Умер профессор, географ Юрий Симонов
В 96 лет умер профессор МГУ, доктор географических наук, создатель школы геоморфологии Юрий Симонов.
Обновлено в 11:39
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено в 11:14
Экономика
Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%
Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено в 16:03
Хоккей
«Авангард» обыграл московское «Динамо» в товарищеском матче
Добавим, что в первом матче регулярного чемпионата КХЛ Динамо 2 сентября на своем льду сыграет против Торпедо, а Авангард днем ранее в гостях встретится с ЦСКА.
Обновлено в 13:06
Гаджеты
Разработчики нашли дату осенней презентации Apple в iOS 13
Разработчики нашли дату осенней презентации Apple в седьмой бета-версии мобильной операционной системы iOS 13.
Обновлено в 16:43
Политика
Александр Онищенко: СБУ обнародовала видео задержания Юрия Грымчака
На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись народного депутата Верховной Рады VII и VIII созывов Александра Онищенко: 🎥 Служба безопасности Украины опубликовала кадры, снятые при задержании замглавы МинВОТ Юрия Грымчака 👉 СБУ обнародовала видео задержания Юрия Грымчака У подозреваемого изъяли пачки долларов в полиэтиленовых пакетах Вы можете прочитать эту запись в Facebook автора.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Футбол
«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»
Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш рассказал о намерении клуба подать в суд на телеканал "Матч" в связи со скандалом после ответной встречи с "Краснодаром" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).
Обновлено в 09:18
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Экономика
Передел рынка краба может стоить бизнесу свыше 150 млрд рублей
Стоимость квот на крабовых аукционах может существенно вырасти – в правительство внесены документы, меняющие формулу расчета начальной стоимости лота, рассказали сотрудники нескольких рыбопромышленных компаний и подтвердил федеральный чиновник.
Обновлено в 17:38
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву могут оштрафовать за забор вокруг дачи
Народной артистке СССР Алле Пугачевой грозит штраф из-за забора вокруг ее дачи, преграждающего остальным жителям доступ к водоему, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:42
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено в 10:30
Футбол
Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы
Завершились заключительные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.
Обновлено в 17:16
Финансы
Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреля
Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.
Обновлено в 06:21
Общество
В Ростовском порту экипаж теплохода объявил акцию протеста
В порту Ростова-на-Дону экипаж теплохода Vostok объявил акцию протеста из-за невыплаты зарплаты.
Обновлено в 12:48
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова родила первенца
У Екатерины Архаровой и Артема Илясова родился сын. 44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой.
Обновлено в 12:10
Происшествия
В Чечне погибли в ДТП шесть человек
Шесть человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей – Chevrolet и Lada Granta.
Обновлено в 15:40
Теннис
Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 6 миллионов долларов.
Обновлено в 15:18
Общество
МГУ вошел в топ-100 Шанхайского рейтинга вузов
Шанхайский рейтинг ARWU (Academic Ranking of World Universities) выходит ежегодно с 2003 года и отбирает лучшие 500 университетов.
Обновлено в 06:11
Наука
Ученые скрестили человека и обезьяну для получения донорских органов
Ученые выбрали совмещение клеток обезьяны и человека для того, чтобы выращивать донорские органы, нехватка которых является на сегодня очень острой проблемой.
Обновлено в 09:24