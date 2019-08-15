Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию обвалилсяLenta.ru 13:08
В июле экспорт грузинского вина в Россию оказался на 27 процентов ниже, чем в те же сроки год назад. По сравнению с июнем падение составило 18 процентов. Данные со ссылкой на отчет Национального агентства вина приводит грузинский Первый канал.
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Политика
Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Число пострадавших при посадке A321 в поле возросло до 74
Число пострадавших при аварийной посадке самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье возросло до 74, сообщили в медицинских службах в четверг, 15 августа.
Обновлено в 09:33
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
В Киеве назвали неадекватным и бесчеловечным внесение в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" личных данных членов экипажа российского самолета Airbus А321, которые посадили аварийный борт с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено в 13:18
Футбол
В ПСЖ опровергли информацию об отстранении Неймара
Спортивный директор французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Леонардо высказал мнение о ситуации вокруг бразильского форварда Неймара.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Франция поможет расследовать аварийную посадку А321
Обновлено в 13:09
Политика
Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей
Министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка
Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.
Обновлено в 13:09
Футбол
Спартак — Тун 0:1 (Перерыв)
Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 03:20
Общество
Собянин рассказал о реставрации Северного речного вокзала
Реставрация Северного речного вокзала завершится в 2020 году.
Обновлено в 12:50
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Политика
Украина передала блок Хмельницкой АЭС в энергосистему Польши
«Вчера (14 августа. - прим.ред.) на заседании кабинета министров обратил внимание на необходимость остановки проекта "Энергетический мост", который предусматривает вывод атомного блока №2 Хмельницкой АЭС из энергосистемы Украины и перевода его работы в энергосистему Польши», — заявил он.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Общество
В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек
Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 01:51
Энергетика
Fitch ожидает снижение EBITDA «Газпрома» из-за поставок СПГ в Европу
Fitch указывает, что 30% европейского экспортного газа «Газпрома» в 2019-2020 годах будут продаваться по спотовым ценам, в то время как остальной объём экспортного газа будет реализован по ценам, установленным контрактами с нефтяной привязкой, а также гибридными контрактами, учитывающими цены на нефть и спотовые цены на газ.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Кремль отметил героизм посадивших самолет в поле пилотов
Обновлено в 07:46
Игры
Mutant Year Zero и Hyper Light Drifter бесплатно раздают в Epic Games Store, а на очереди Fez
Обновлено в 11:12
Общество
Соболь объявила о прекращении голодовки
Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.
Обновлено вчера в 16:34
Интернет
Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей
Microsoft обновила положения политики конфиденциальности, официально прописав в ней возможность прослушки аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и программы Skype Translator, пишет Motherboard.
Обновлено вчера в 14:42
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.
Обновлено в 10:38
Происшествия
На севере Норвегии зафиксировали небольшой скачок радиации
В пресс-релизе ведомства говорится, что незначительные объемы радиоактивного йода обнаружены в воздухе в районе станции в Сванховде в северной Норвегии.
Обновлено в 07:31
Общество
Появились кадры снега на Краснопутиловской улице в Петербурге
Фото и видео появившихся сугробов в Северной столице днем 15 августа оказались в распоряжении НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ.
Обновлено в 09:40
Общество
Правозащитника Льва Пономарёва оштрафовали на 100 тысяч рублей
Поводом для наказания стала статья Пономарёва в «Новой газете» без указания того, что движение «За права человека» признано иностранным агентом.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил о новой жертве отравления в Солсбери
Скотленд-Ярд обнаружил четвертого пострадавшего в результате инцидента в Солсбери – им оказался полицейский, прибывший на место происшествия после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 11:52
Авто
Названы самые популярные дополнительные опции при покупке нового авто
Как показала внутренняя статистика Skoda Wagner, в этом году клиенты чаще всего доплачивают за защитные сетки в бампер и решетку радиатора, брызговики, резиновые коврики в салон или багажник, охранные комплексы и защиту двигателя.
Обновлено в 09:26