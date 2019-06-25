Экспорт белорусской нефти частично возобновится до конца июняТАСС 05:38

Частичное возобновление экспорта белорусской нефти ожидается до конца июня. Об этом во вторник сообщили в концерне "Белнефтехим". "Частично возобновить экспорт после приостановки планируем до конца июня", - заявили в концерне.

Происшествия Подросток чуть не погиб из-за оставленного заряжаться на ночь планшета В Великобритании 11-летний подросток чуть не погиб из-за оставленного заряжаться на ночь планшета, сообщает Manchester Evening News.

Шоу-бизнес Бывшая жена Казаченко сходила на свидание с пасынком Джигарханяна Бывшая жена Вадима Казаченко Ольга рассказала, как познакомилась с пасынком Армена Джигарханяна Степаном.

Шоу-бизнес Максим Виторган: «Предатель никогда не почувствует себя предателем» Убежденный мерзавец никогда не поймет, что он мерзавец. Предатель по сути никогда не почувствует себя предателем.

Общество Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.

Шоу-бизнес Михаил Ефремов раскрыл причину смерти своей матери Аллы Покровской Актер Михаил Ефремов назвал причину смерти своей матери Аллы Покровской. Об этом сообщает Daily Storm во вторник, 25 июня.

Происшествия В окружении полковника-миллиардера из ФСБ нашлись новые богачи Бывший начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток в особо крупном размере, незадолго до своего ареста часто общался со следователем полиции одного из округов Москвы, у которой обнаружили дорогую недвижимость в Италии.

Армия и оружие В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Политика Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.

Политика В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны советских солдат Белгородский митрополит Иоанн вечере памяти жертв Великой Отечественной войны рассказал, что в начале ВОВ гибли только "безбожники".

Политика Задержанные украинские катера исчезли в Керчи В России под арестом остаются 24 украинских моряка, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, когда корабль ФСБ навалом остановил один из украинских катеров, следующих в территориальных водах России, которые в Киеве не признают.

Финансы Грузинский лари упал до рекордного исторического минимума Глава министерства экономики Грузии Натия Турнава не связывает столь внезапное падение национального курса валюты с ограничениями на авиасообщение со стороны России, сообщает РИА Новости.

Культура Скончался автомобильный дизайнер Александр Захаров Сегодня на 70-м году жизни скончался известный художник, дизайнер и иллюстратор Александр Захаров.

Политика Апелляционный суд Армении арестовал экс-президента Кочаряна Апелляционный суд Армении 25 мая постановил заключить под стражу экс-президента страны Роберта Кочаряна и возобновить против него уголовное дело.

Общество Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.

Происшествия В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.

Театры Минкультуры ответило на обращение актеров МХАТа к Путину 23 июня актеры и зрители МХАТа опубликовали видеообращение к Владимиру Путину, в котором попросили президента вернуть Доронину на пост худрука — в декабре 2018 года вместо нее был назначен режиссер и продюсер Эдуард Бояков.

Интернет Mail.Ru перестанет использовать пароли Почта Mail.Ru решила отказаться от традиционного использования паролей при авторизации пользователей, переключившись на одноразовые коды.

Транспорт Верховный суд РФ решил лишать прав за грязные номера Согласно постановлению пленума ВС РФ, штраф за намеренно скрытые номера составит 5 тысяч рублей.

Экономика «Аэрофлот» направит на дивиденды 50% чистой прибыли В 2018 г. "Аэрофлот" снизил чистую прибыль в четыре раза – до 5,7 млрд руб. Как объяснил на собрании акционеров гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, падение прибыли вызвано резким подорожанием авиакеросина и девальвацией рубля.