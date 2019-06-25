Энергетика
Экспорт белорусской нефти частично возобновится до конца июняТАСС 05:38
Частичное возобновление экспорта белорусской нефти ожидается до конца июня. Об этом во вторник сообщили в концерне "Белнефтехим". "Частично возобновить экспорт после приостановки планируем до конца июня", - заявили в концерне.
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Белоруссия до конца июня возобновит экспорт своей нефти по «Дружбе»
Центр энергетической экспертизы07:05
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