Экономика
Экспорт алюминия «Русалом» в 2018 году снизился на 1,6%
Экспорт алюминия «Русалом» в 2018 году снизился на 1,6%ТАСС03:33
"Русал" в 2018 году снизил экспорт алюминия на 1,6% по сравнению с предыдущим годом - до 2 млн 816 тыс. т, следует из материалов РЖД, которые имеются в распоряжении ТАСС.
ТАСС03:33
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Политика
При авиаударе коалиции в Сирии погибли россияне
Обновлено в 06:48
Происшествия
Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено вчера в 06:26
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
Армия и оружие
СМИ узнали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон»
Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон», который уже вышел на первые испытания, сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч (около 110 узлов) на глубине более 1 км. Об этом рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:10
Политика
Хакеры выложили в интернет личные данные немецких политиков
Хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков, в том числе номера мобильных телефонов, личные адреса, письма с личных аккаунтов электронной почты.
Обновлено в 07:04
Политика
В Бундестаге предупредили об ухудшении отношений с Россией
Уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе считает, что в 2019 году отношения между Москвой и Берлином «останутся сложными» и ухудшатся.
Обновлено вчера в 22:48
Космос
Сверхтяжелая российская ракета получила название «Енисей»
Сверхтяжелая российская ракета-носитель, первый полет которой должен состояться в 2028 году с космодрома Восточный, получила официальное название "Енисей".
Обновлено в 03:00
Политика
Задержанный в Москве за шпионаж американец оказался британцем
Сотрудники ФСБ задержали американца Пола Уилана 28 декабря при проведении шпионской акции в Москве, известно об этом стало 31 декабря.
Обновлено в 04:42
Происшествия
СК заявил о завершении осмотра фрагментов с места ЧП в Магнитогорске
Криминалисты и эксперты завершили осмотр фрагментов, изъятых с места обрушения подъезда в Магнитогорске, следов взрывчатки не найдено.
Обновлено в 05:59
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии
Обновлено в 07:15
Политика
Глава миграционного управления МВД ушла в отставку
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова ушла со своего по поста.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Китай продемонстрировал свою версию «матери всех бомб»
Китайская государственная военная корпорация NORINCO показала новый тип авиационной бомбы, которую назвал национальной версией «матери всех бомб».
Обновлено в 08:33
Общество
Правительство согласовало переезд ряда ведомств в «Москва-Сити»
Правительство согласовало переезд в 2019 году центральных аппаратов ряда ведомств на территорию делового центра «Москва-Сити».
Обновлено в 03:36
Происшествия
Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Орске
Пять человек отравились угарным газом в Орске, четверо погибли, сообщение об инциденте поступило спасателям 4 января в 13:35.
Обновлено в 06:46
Политика
МИД Польши: «Северный поток – 2» угрожает Украине
Реализация проекта «Северной поток — 2» «убивает» Украину. Об этом в интервью Handelsblatt заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.
Обновлено в 08:13
Гаджеты
Первый складной смартфон Xiaomi с гибким экраном показали на видео
Авторитетный инсайдер Эван Блэсс в своем Twitter показал на видео планшет, который складывается в смартфон.
Обновлено в 04:15
Общество
В Крыму 19 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Обновлено в 04:57
Политика
Запашный прокомментировал идею запретить детям посещение цирков
Ранее депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить несовершеннолетним вход на цирковые представления с участием дрессированных зверей.
Обновлено в 05:31
Политика
Генсек НАТО заявил о «последнем шансе» России по выполнению ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "последним шансом" для России возможность "вернуться к выполнению" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до февраля, сообщает агентство dpa.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Магнитогорске простились с погибшими при обрушении дома
В Магнитогорске проходило прощание с погибшими при обрушении подъезда жилого дома, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Игорь Верник на джипе прокатился по пешеходной улице в Москве
Российский актер Игорь Верник проехался на внедорожнике по пешеходной зоне в Москве.
Обновлено в 06:39
Общество
Тысячи туристов и жителей Таиланда покинули побережье из-за урагана
Жители прибрежных районов южных провинций Таиланда покидают свои дома и перемещаются в убежища в связи с приближением тропического урагана "Пабук".
Обновлено в 00:17
Спорт
Скелетонистка Никитина выиграла этап Кубка мира, Канакина — третья
Обновлено в 08:22
Политика
ЦИК Украины получил заявления от пяти кандидатов на пост президента
Центральная избирательная комиссия Украины получила уже пять заявлений от кандидатов на пост президента страны.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Режим ЧС в Челябинской области снят, в Магнитогорске сохраняется
В Челябинской области снят режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, введенный 31 декабря в связи с произошедшей в Магнитогорске трагедией – обрушением подъезда многоквартирного дома.
Обновлено в 08:44
Гаджеты
Qualcomm заплатила €1,3 млрд для запрета продаж iPhone в Германии
Компания Qualcomm внесла обеспечительный платеж в размере 1,34 миллиарда евро, чтобы вступило в силу решение немецкого суда о запрете продаж в Германии iPhone 7, 8 и Х. Окружной суд Мюнхена постановил ограничить продажи iPhone в Германии 20 декабря.
Обновлено в 01:01
Хоккей
Овечкин первым забросил 30 шайб в текущем сезоне НХЛ
Goal No. 30 has been reached — @ovi8's 14th season hitting the mark. pic.twitter.com/oRGSlYJfoT — NHL (@NHL) 4 января 2019 г. Таким образом, он стал шестым игроком в истории НХЛ, кто в 14 регулярных чемпионатах НХЛ не менее 30 раз поражал ворота соперника.
Обновлено в 00:21
Происшествия
В Таиланде погиб спасавший тонущую дочь россиянин
Российский турист погиб на острове Самуи в Таиланде, спасая тонущую дочь, сообщает русскоязычная версия интернет-портала Pattaya Now (Pattaya People).
Обновлено вчера в 20:58
Финансы
Рубль укрепился по отношению к доллару и евро
Курс доллара по состоянию на 10:05 по мск опустился на 32,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня и составил 69,49 рубля, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:42
Здоровье
Названы вызывающие панические атаки продукты
Обновлено в 07:57