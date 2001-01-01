Экономика
Экспорт Японии снизился 7-й месяц подрядВести.Финанс 01:52
Экспорт Японии в июне снизился седьмой месяц подряд на фоне напряженности в глобальной торговле. Фото: EPA-EFE / FRANCK ROBICHON Экспорт в июне упал на 6,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Министерства финансов Японии.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:48, Вашингтон
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19-летний голландский защитник Маттейс де Лигт официально стал игроком туринского "Ювентуса". Контракт с футболистом подписан на пять лет.
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Как сообщает Corriere dello Sport, форвард миланского «Интера» Джордже Пушкаш может перебраться в чемпионат России.
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