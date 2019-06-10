Экономика

Экспорт Китая слегка увеличился в мае, импорт упал на 8,5%Росбалт 04:20

Ранее стало известно, что индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг экономики Китая снизился в мае 2019 года до 52,7 пункта с апрельского уровня в 54,5 пункта. Таким образом, рост деловой активности в сфере услуг Китая замедлился в мае до минимума за последние 3 месяца.
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Экспорт Китая слегка увеличился в мае, импорт упал на 8,5%

Росбалт04:20

Экспорт редкоземельных металлов из Китая упал на фоне торговой войны с США

Вести.Финанс02:39

Китайский экспорт вырос, несмотря на пошлины США; импорт упал максимально за 3 года

Financial One05:18

Китай увеличил экспорт в мае на 1,1%, импорт упал на 8,5%

Финмаркет03:27

ИАЦ «Альпари»: Ожидать ли снижения Банком России ключевой ставки

SIA.ruвчера в 21:41
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Общество

В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова

В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14
Общество

Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня

Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Обновлено в 11:35
Общество

В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии

Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Политика

Путину доложили о деле Голунова

Президенту Владимиру Путину доложили о деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова еще в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:46
Политика

WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ

Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.
Обновлено в 20:00
Космос

NASA показало сборку нового марсохода

Сотрудники Лаборатории реактивного движения NASA организовали онлайн-трансляцию сборки нового марсохода для миссии «Марс-2020».
Обновлено вчера в 06:07
Общество

Сын Алибасова заявил о риске летального исхода у отца

Сын Бари Алибасова в беседе с телеканалом "360" опроверг информацию о внутреннем кровотечении у его отца, отметив при этом, что у него остается риск летального исхода.
Обновлено в 17:42
Авто

Audi запускает летнее спецпредложение по кредитам

Компания Audi объявила о запуске специальных условий кредитования автомобилей с пробегом, которые будут действовать до 31 августа 2019 года.
Обновлено в 10:53
Общество

В Приамурье пять выпускников школ на ЕГЭ получили по 100 баллов

Пять учащихся школ Приамурья на ЕГЭ показали высший результат — по 100 баллов по литературе и географии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:37
Космос

8 фактов о Венере, планете, которая вращается не в ту сторону

На планете день за год Действительно, один солнечный день на Венере длится 117 дней на Земле.
Обновлено в 19:45
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Экономика

Силуанов объяснил снижение реальных доходов россиян

Снижение реальных доходов россиян связано с двумя факторами - ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес

Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье

Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
Обновлено в 10:17
Авто

В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов

С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено в 13:20
Экономика

ИНТЕРВЬЮ - РЖД рассказали, как планируют покорять зарубежные рынки

РЖД активно занимаются продвижением российских железнодорожных технологий на зарубежные рынки и планируют увеличивать выручку от такой деятельности, работая по ряду направлений, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ первый заместитель гендиректора компании Александр Мишарин.
Обновлено в 20:20
Авто

Назначен новый гендиректор производителя Aurus

Гендиректор СП Ford Sollers и Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов с 1 июня возглавил компанию ООО "Аурус", которая занимается реализацией люксового автомобиля Aurus.
Обновлено в 14:07
Происшествия

Российский мотоблогер Болт насмерть разбился в Подмосковье

Обновлено в 18:13
Общество

Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей

Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено в 09:18
Авто

Коробки передач Renault подвели автомобили Lada

Обновлено в 04:55
Происшествия

Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Обновлено в 17:44
Армия и оружие

Экипажи кораблей России и США провели совместное патрулирование

Сотрудники Пограничной службы ФСБ России и Береговой охраны США на кораблях «Сахалин» и «Алекс Хейли» провели совместное патрулирование в Беринговом море.
Обновлено в 20:59
Общество

Работы по созданию петербургского центра искусственного интеллекта начнутся в 2019 году

Работы по созданию первого Национального центра промышленного искусственного интеллекта в Петербурге, меморандум о создании которого был подписан на площадке ПМЭФ-2019, начнут до конца текущего года.
Обновлено в 13:22
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес

Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой

Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
Футбол

Сборная России перед матчем с Кипром тренируется в полном составе

Сборная России готовится к матчу с Кипром в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие

В Конгрессе США хотят выделить $250 млн на военную помощь Украине

Пентагон в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября, должен выделить $250 млн на военную помощь Украине.
Обновлено в 19:05
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Обновлено в 13:24
Космос

Свердловчане смогут наблюдать противостояние Луны и Юпитера

Обновлено в 01:34
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
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