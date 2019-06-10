Экономика
Экспорт Китая слегка увеличился в мае, импорт упал на 8,5%Росбалт 04:20
Ранее стало известно, что индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг экономики Китая снизился в мае 2019 года до 52,7 пункта с апрельского уровня в 54,5 пункта. Таким образом, рост деловой активности в сфере услуг Китая замедлился в мае до минимума за последние 3 месяца.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:04, Ашберн
Общество
В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова
В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14
Общество
Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня
Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Обновлено в 11:35
Общество
В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии
Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Политика
Путину доложили о деле Голунова
Президенту Владимиру Путину доложили о деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова еще в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:46
Политика
WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ
Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.
Обновлено в 20:00
Космос
NASA показало сборку нового марсохода
Сотрудники Лаборатории реактивного движения NASA организовали онлайн-трансляцию сборки нового марсохода для миссии «Марс-2020».
Обновлено вчера в 06:07
Общество
Сын Алибасова заявил о риске летального исхода у отца
Сын Бари Алибасова в беседе с телеканалом "360" опроверг информацию о внутреннем кровотечении у его отца, отметив при этом, что у него остается риск летального исхода.
Обновлено в 17:42
Авто
Audi запускает летнее спецпредложение по кредитам
Компания Audi объявила о запуске специальных условий кредитования автомобилей с пробегом, которые будут действовать до 31 августа 2019 года.
Обновлено в 10:53
Общество
В Приамурье пять выпускников школ на ЕГЭ получили по 100 баллов
Пять учащихся школ Приамурья на ЕГЭ показали высший результат — по 100 баллов по литературе и географии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:37
Космос
8 фактов о Венере, планете, которая вращается не в ту сторону
На планете день за год Действительно, один солнечный день на Венере длится 117 дней на Земле.
Обновлено в 19:45
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Экономика
Силуанов объяснил снижение реальных доходов россиян
Снижение реальных доходов россиян связано с двумя факторами - ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес
Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье
Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
Обновлено в 10:17
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено в 13:20
Экономика
ИНТЕРВЬЮ - РЖД рассказали, как планируют покорять зарубежные рынки
РЖД активно занимаются продвижением российских железнодорожных технологий на зарубежные рынки и планируют увеличивать выручку от такой деятельности, работая по ряду направлений, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ первый заместитель гендиректора компании Александр Мишарин.
Обновлено в 20:20
Авто
Назначен новый гендиректор производителя Aurus
Гендиректор СП Ford Sollers и Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов с 1 июня возглавил компанию ООО "Аурус", которая занимается реализацией люксового автомобиля Aurus.
Обновлено в 14:07
Общество
Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей
Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено в 09:18
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Экипажи кораблей России и США провели совместное патрулирование
Сотрудники Пограничной службы ФСБ России и Береговой охраны США на кораблях «Сахалин» и «Алекс Хейли» провели совместное патрулирование в Беринговом море.
Обновлено в 20:59
Общество
Работы по созданию петербургского центра искусственного интеллекта начнутся в 2019 году
Работы по созданию первого Национального центра промышленного искусственного интеллекта в Петербурге, меморандум о создании которого был подписан на площадке ПМЭФ-2019, начнут до конца текущего года.
Обновлено в 13:22
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой
Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
Футбол
Сборная России перед матчем с Кипром тренируется в полном составе
Сборная России готовится к матчу с Кипром в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
В Конгрессе США хотят выделить $250 млн на военную помощь Украине
Пентагон в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября, должен выделить $250 млн на военную помощь Украине.
Обновлено в 19:05
Космос
Свердловчане смогут наблюдать противостояние Луны и Юпитера
Обновлено в 01:34
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29