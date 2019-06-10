Экономика
Экспорт Китая слегка увеличился в мае, импорт упал на 8,5%Росбалт 04:20
Ранее стало известно, что индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг экономики Китая снизился в мае 2019 года до 52,7 пункта с апрельского уровня в 54,5 пункта. Таким образом, рост деловой активности в сфере услуг Китая замедлился в мае до минимума за последние 3 месяца.
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Общество
Комплект газет в поддержку Голунова продают в Сети за 15 тысяч рублей
На интернет-площадке Avito появилось объявление о продаже комплекта из трех российских газет, которые впервые в истории вышли с одинаковой первой полосой, посвященной журналисту «Медузы» Ивану Голунову.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Общество
МФЦ изменили порядок оплаты госуслуг
В России изменён порядок оплаты государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах (МФЦ).
Обновлено в 04:56
Политика
Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.
Обновлено в 05:14
Политика
Украинцы сообщили о своих предпочтениях относительно будущего премьера
После выборов в Раду большинство жителей Украины хотели бы видеть на посту премьер-министра республики народного депутата, лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко или лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
Обновлено в 06:46
Экономика
Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедных
В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 02:21
Кино
Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077
Обновлено в 02:05
Футбол
Смертельно больной экс-игрок «Зенита» встретится с фанатами
В составе сине-бело-голубых Риксен выступал с 2006 по 2009 год.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Неизвестные разгромили редакцию «Сноба»
Главный редактор "Сноба" Ксения Чудинова заявила, что в офис проекта проник неизвестный и разгромил редакцию.
Обновлено в 07:02
Наука
На Кипре обнаружили неолитические каменные постройки
Каменные строения, обнаруженные археологами на юге Кипра, были построены около семи-восьми тысяч лет назад, то есть, в эпоху неолита — сообщают официальные представители Управления древностей Республики Кипр.
Обновлено в 05:19
Политика
СБУ усилила контроль за «радикальными» россиянами на въезде в Молдавию
«В настоящее время усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины для радикально настроенных граждан Российской Федерации», — заявили в СБУ.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Бари Алибасов все еще находится в состоянии медикаментозной комы
Добавим, что музыкант и продюсер Бари Алибасов 4 июня случайно выпил средство для очистки труб "Крот", перепутав его, по предположительной информации, с водой.
Обновлено вчера в 16:25
Здоровье
Более 2,4 млн россиян привиты от клещевого энцефалита
Специалисты на региональном уровне подготавливают лаборатории по исследованию клещей. Более 180 тысяч особей было уже изучено.
Обновлено в 06:05
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Футбол
Погба согласился вернуться в «Ювентус»
Французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласился на возвращение в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения
Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Происшествия
После обысков в Крыму задержали 8 человек
После обысков, которые проводили силовики в домах крымских татар в разных городах республики, были задержаны 8 человек.
Обновлено в 06:59
Политика
Песков прокомментировал дело журналиста Голунова
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 10 июня, заявил, что о расследовании в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова главе государства Владимиру Путину доложили еще 7 июня.
Обновлено в 06:51
Политика
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения администрации Петра Порошенко в том, что он заимствовал слова своего предшественника для речи в Брюсселе.
Обновлено в 04:31
Кино
В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»
Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
Обновлено вчера в 13:08
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Обновлено в 06:20
Политика
YouTube заблокировал оскорбляющие герб России видео
Видеохостинг YouTube заблокировал ролики лидеров бандформирований и экстремистских организаций, в которых проявляется неуважение к гербу России.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Американские военные в Нигере пострадали после взрыва мины
По официальным данным, американский контингент в Нигере помогает местным военным бороться с боевиками, связанными с запрещенной в России группировкой «Исламское государство»1. Инцидент произошел в ходе боевого патрулирования.
Обновлено в 05:41
Общество
В Москве 11 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
В Москве и Московской области 11 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с жарой и высокой пожароопасностью.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе
Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре
Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян заявил, что движение по железнодорожной части Крымского моста откроется ориентировочно 9-10 декабря, передает ТАСС.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33