Экспорт Китая слегка увеличился в мае, импорт упал на 8,5%Росбалт 04:20

Ранее стало известно, что индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг экономики Китая снизился в мае 2019 года до 52,7 пункта с апрельского уровня в 54,5 пункта. Таким образом, рост деловой активности в сфере услуг Китая замедлился в мае до минимума за последние 3 месяца.

Экспорт Китая слегка увеличился в мае, импорт упал на 8,5%

Общество Комплект газет в поддержку Голунова продают в Сети за 15 тысяч рублей На интернет-площадке Avito появилось объявление о продаже комплекта из трех российских газет, которые впервые в истории вышли с одинаковой первой полосой, посвященной журналисту «Медузы» Ивану Голунову.

Происшествия В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".

Общество МФЦ изменили порядок оплаты госуслуг В России изменён порядок оплаты государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах (МФЦ).

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Политика Украинцы сообщили о своих предпочтениях относительно будущего премьера После выборов в Раду большинство жителей Украины хотели бы видеть на посту премьер-министра республики народного депутата, лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко или лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

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Происшествия Неизвестные разгромили редакцию «Сноба» Главный редактор "Сноба" Ксения Чудинова заявила, что в офис проекта проник неизвестный и разгромил редакцию.

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Политика СБУ усилила контроль за «радикальными» россиянами на въезде в Молдавию «В настоящее время усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины для радикально настроенных граждан Российской Федерации», — заявили в СБУ.

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Происшествия «Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.

Футбол Погба согласился вернуться в «Ювентус» Французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласился на возвращение в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.

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Происшествия После обысков в Крыму задержали 8 человек После обысков, которые проводили силовики в домах крымских татар в разных городах республики, были задержаны 8 человек.

Политика Песков прокомментировал дело журналиста Голунова Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 10 июня, заявил, что о расследовании в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова главе государства Владимиру Путину доложили еще 7 июня.

Политика Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения администрации Петра Порошенко в том, что он заимствовал слова своего предшественника для речи в Брюсселе.

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Происшествия Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.

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