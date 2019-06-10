Экономика

Экспорт Китая слегка увеличился в мае, импорт упал на 8,5%Росбалт 04:20

Ранее стало известно, что индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг экономики Китая снизился в мае 2019 года до 52,7 пункта с апрельского уровня в 54,5 пункта. Таким образом, рост деловой активности в сфере услуг Китая замедлился в мае до минимума за последние 3 месяца.
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Экспорт Китая слегка увеличился в мае, импорт упал на 8,5%

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