Энергетика
Экспорт «Газпрома» в Западную Европу в I квартале снизился на 10%Rambler News Service вчера в 04:14
«Газпром» поставил в январе—марте 2019 года в Западную Европу 39,795 млрд кубометров газа, говорится в отчете. Это на 10,2% меньше аналогичного показателя прошлого года.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 02:35, Ашберн
Музыка
Сергей Лазарев выступил в полуфинале Евровидения
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Зеленский официально станет президентом Украины 20 мая
Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, состоится 20 мая. Такое решение приняла Верховная рада Украины.
Обновлено вчера в 05:08
Политика
Власти Венгрии рекомендовали Зеленскому пересмотреть закон о госязыке
Власти Венгрии призвали избранного президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть принятый его предшественником Петром Порошенко закон о государственном языке.
Обновлено вчера в 18:55
Единоборства
WBC может наказать Деонтея Уайлдера за угрозу убить соперника
Обновлено вчера в 14:07
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума для пенсионеров
Минтруд предлагает единый порядок расчета прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Истребитель F-16 врезался в склад в США
Истребитель F-16 потерпел крушение под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Летевший из Ларнаки в Самару самолет вынужденно сел в Краснодаре
Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс N5840 Ларнака — Самара, вынужденно сел в аэропорту Краснодара в ночь на 17 мая.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Эсминцы США вошли в Персидский залив
Американские эсминцы McFaul (DDG-74) и Gonzalez (DDG-66) вошли в Персидский залив, сообщается на сайте Военно-морского института США со ссылкой на представителей Пентагона.
Обновлено вчера в 20:20
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено вчера в 07:00
Экономика
Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП
Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
Экономика
Большая часть российских семей не имеют сбережений
Средний объем сбережений россиян составляет 140-210 тысяч рублей. При этом половина семей имеет накоплений менее 56 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 04:10
Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в похищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Автомобиль наехал на мачту городского освещения на юге Москвы
На Нагатинской набережной в Москве автомобиль врезался в мачту городского освещения, сообщил в пятницу РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.
Обновлено в 02:11
Спорт
WADA может открыть дело на основе данных московской лаборатории
Как передавало ИА REGNUM, 13 марта 2019 г. генеральный директор WADA Оливье Ниггли на симпозиуме в Лозанне заявил, что в 2018 году Всемирное антидопинговое агентство открыло 154 дела после получения сообщений от своих информаторов.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес
Как принц Гарри изменился после рождения сына
Принц Гарри после рождения сына Арчи очень сильно изменился. Так считает большинство поклонников королевской семьи, передает Дни.ру.
Обновлено в 01:42
Кино
Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»
На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с другими — компетентными — сценаристами.
Обновлено вчера в 03:10
Религия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Баллон с газом взорвался в здании Института физической химии в Москве
Баллон с газом взорвался в Институте физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина в Москве. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
В Японии потребовали отставки депутата за слова о захвате Курил
Законодательная ассамблея японского города Немуро примет резолюцию, осуждающую высказывания депутата парламента о военном решении ситуации с Южными Курилами.
Обновлено в 01:39
Транспорт
Большой Козихинский переулок в Москве закроют для проезда на неделю
Движение транспорта по Большому Козихинскому переулку в центре Москвы будет перекрыто 20-26 мая из-за работ по благоустройству, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 02:17
Наука
Определены факторы риска развития инсульта у мужчин и женщин
Специалисты Национального исследовательского мордовского университета рассказали о специфических факторах риска инсульта для представителей разного пола, передает RT.Чаще всего ишемический инсульт диагностируется у мужчин, регулярно употребляющих алкоголь.
Обновлено в 01:58
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Общество
В Екатеринбурге приостановили строительство храма
Президент России Владимир Путин 16 мая заявил, что нужно провести опрос среди местных жителей о решении вопроса строительства храма.
Обновлено в 01:42
Политика
Дмитрий Гордон заявил о завершении сотрудничества с каналом «112 Украина» из-за Медведчука
Журналист Дмитрий Гордон в эфире «112 Украина» заявил, что намерен прекратить сотрудничество с телеканалом.
Обновлено в 02:09
Общество
В Роскачестве рассказали об опасности солнцезащитного крема
Специалисты Роскачества рассказали о особенностях солнцезащитных кремов и дали рекомендации по их выбору.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:25
Кино
Актёр Пускепалис отказался сниматься на Западе из-за «неуважения к России»
Заслуженный артист России Сергей Пускепалис отказался сниматься в кино на Западе, поскольку не хочет «участвовать там, где не уважают Россию и русских».
Обновлено в 01:13