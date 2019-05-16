Энергетика

Экспорт «Газпрома» в Западную Европу в I квартале снизился на 10%Rambler News Service 04:14

«Газпром» поставил в январе—марте 2019 года в Западную Европу 39,795 млрд кубометров газа, говорится в отчете. Это на 10,2% меньше аналогичного показателя прошлого года.
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