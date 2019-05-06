Экономика
Экспобанк купил контрольный пакет акций КурскпромбанкаРБК 02:59
Экспобанк Игоря Кима приобрел 87,16% голосующих акций ПАО «Курский промышленный банк», выкупив их у прежних акционеров банка, следует из сообщения кредитной организации.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:04, Ашберн
Происшествия
В СК озвучили версии авиакатастрофы в Шереметьево
Обновлено в 04:34
Происшествия
На месте аварийной посадки SSJ100 в «Шереметьево» нашли черные ящики
На месте аварийной посадки самолета Sukhoi SuperJet 100 «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево» нашли два черных ящика, сообщает РБК со ссылкой на два источника в МЧС.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае
Трое рабочих погибли, один был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва на химическом предприятии "Азот" в пермских Березниках, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Калуге семь человек пострадали при ДТП с участием двух маршруток
Семь человек пострадали в понедельник в дорожно-транспортном происшествии с участием двух маршруток в Калуге, проводится проверка, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
Обновлено в 02:47
Общество
Красную площадь закрыли для посещения с 6 по 9 мая
Обновлено в 05:43
Происшествия
При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек
В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
Обновлено в 02:20
Происшествия
РФС выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:28
Происшествия
СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Политика
Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после вступления новоизбранного президента Владимира Зеленского в должность подаст в отставку.
Обновлено в 05:07
Баскетбол
«Денвер» сравнял счет в серии против «Портленда»
Обновлено вчера в 22:23
Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Кино
Джонни Деппа не пригласили в третьи «Фантастические твари»
Руководство Warner Bros. все еще не подписало контракт с Джонни Деппом касательно его участия в «Фантастических тварях 3». По некоторым данным, компания намерена прекратить сотрудничество с актером.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
США направят к берегам Ирана авианосную группу
США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево
Обновлено вчера в 17:44
Футбол
Кокорин рассказал, как узнал о чемпионстве «Зенита»
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
В порт Одессы зашел британский военный корабль
В порт Одессы зашел корабль Военно-морских сил Великобритании «Эхо». Об этом сообщают «Українські Новини».
Обновлено в 04:59
Гаджеты
FT: ЕС проведёт расследование против Apple из-за жалобы Spotify
Регуляторы Евросоюза по вопросам конкуренции решили начать антимонопольное расследование в отношении компании Apple после поступившей жалобы от музыкального сервиса Spotify.
Обновлено в 02:32
Музыка
Финалиста «Голос. Дети» пригласили в британское телешоу X-Factor
Второе место занял Ержан Максим, он набрал 27,9% голосов.
Обновлено в 05:22
Авто
В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS
Mercedes-Maybach GLS станет самым дорогим автомобилем, производимым в США.
Обновлено вчера в 10:50
Общество
В Петербурге до конца года расселят более трех тысяч коммуналок
В Петербурге в 2019-м году планируется расселить свыше трех тысяч коммунальных квартир.
Обновлено в 04:52
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
СМИ: На счету cгоревшего в «Шереметьево» самолета Superjet значился один серьезный сбой
Журналисты выяснили, что до катастрофы в «Шереметьево» на счету у самолета Sukhoi Superjet 100 был лишь один серьезный технический сбой — в январе 2018 года.
Обновлено в 03:24
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия
«Сел с огоньком». Работники Шереметьево посмеялись над посадкой горящего SSJ-100
Сотрудники аэропорта Шереметьево в Москве, где накануне произошло возгорание самолета SSJ-100, из-за которого погиб 41 человек, посмеялись над посадкой горящего лайнера.
Обновлено в 04:40
Происшествия
На трагедии в Шереметьево попытались нажиться мошенники
Жители Мурманской области начали получать в соцсетях сообщения с предложениями принять участие в сборе средств для помощи семьям пострадавших и погибших во вчерашней катастрофе самолета в Шереметьево.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Семьи жертв катастрофы SSJ 100 получат специальные выплаты
Семьи погибших в результате катастрофы самолёта SSJ 100 в Шереметьево получат выплаты в связи с потерей кормильца.
Обновлено в 04:04
Технологии
Неизвестные взламывают Git-репозитории и требуют выкуп
На прошлой неделе неизвестный злоумышленник или группа лиц начала взламывать чужие репозитории, удалять все исходники и коммиты, а затем требовать выкуп в размере 0,1 биткоина (около 570 долларов по текущему курсу) за восстановление данных.
Обновлено в 04:30