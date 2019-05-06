Экономика

Экспобанк купил контрольный пакет акций КурскпромбанкаРБК 02:59

Экспобанк Игоря Кима приобрел 87,16% голосующих акций ПАО «Курский промышленный банк», выкупив их у прежних акционеров банка, следует из сообщения кредитной организации.
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Экспобанк купил контрольный пакет акций Курскпромбанка

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Игорь Владимирович Ким
Российский бизнесмен
Стратегический инвестор, банкир, успешно реализовавший более 30 сделок по приобретению и консолидации активов с участием как российских, так и зарубежных финансовых институтов. Является основным акционером ООО «Экспобанк», AS Expobank, Expobank CZ, также является основным акционером и членом совета директоров АО «Д2 Страхование» и компании СК «Резерв». Состояние Кима российское издание делового журнала Forbes в 2013 году оценивало в $460 млн.
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