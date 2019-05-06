Экономика
Экспобанк купил контрольный пакет акций КурскпромбанкаРБК 02:59
Экспобанк Игоря Кима приобрел 87,16% голосующих акций ПАО «Курский промышленный банк», выкупив их у прежних акционеров банка, следует из сообщения кредитной организации.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:36, Ашберн
Кино
В новой серии «Игры престолов» в кадр попал стаканчик из «Старбакса»
Наиболее внимательные и дотошные зрители обратили внимание на стаканчик из «Старбакса», который попал в финальный монтаж серии.
Обновлено в 05:59
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 36 копеек — до 65,43 рубля. Курс евро увеличился на 27 копеек и составил 73,21 рубля.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Минтранс не увидел оснований для приостановки полетов SSJ-100
Министр транспорта России, председатель госкомиссии по урегулированию чрезвычайных ситуаций Евгений Дитрих ответил на вопрос журналистов по поводу приостановки эксплуатации российских самолетов SSJ-100.
Обновлено в 06:10
Общество
Россиян позвали на субботник по сбору человеческих останков
В селе Крюково Пермского края появилось объявление, приглашающее местных жителей прийти на субботник по сбору человеческих останков у реки Кама.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
Шереметьево разыскивает людей, которые на видео цинично комментировали трагедию с SSJ-100
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
В порт Одессы зашел британский военный корабль
В порт Одессы зашел корабль Военно-морских сил Великобритании «Эхо». Об этом сообщают «Українські Новини».
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Меган Маркл прекратила дружбу принца Гарри с Кейт Миддлтон
Бывшая актриса Меган Маркл, появившись в королевской семье, положила конец дружбе принца Гарри, своего нынешнего мужа, и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, жены принца Уильяма.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево
Компания "Аэрофлот" опубликовала на сайте список выживших в результате ЧП с пассажирским самолетом SSJ 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
Обновлено в 03:50
Общество
Названы регионы России с наибольшим потреблением сахара
Специалисты Росстата подсчитали, сколько сахара на душу населения пришлось в 2017 году в каждом регионе России.
Обновлено в 05:13
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
Почему могут обанкротить Синявинскую птицефабрику Расположенный в городе Кондопога комбинат хлебопродуктов в прошлом был одним из крупнейших производителей комбикормов и муки для Северо-Западного региона.
Обновлено в 04:50
Общество
В Париже закрыли полицейский комиссариат из-за нашествия блох
Полицейский комиссариат 19-го района Парижа закрыт из-за нашествия блох, потребовавшего полной дезинфекции здания, сообщил профсоюз правоохранителей Alliance.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура
Обновлено вчера в 14:42
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 07:24
Происшествия
У галереи Пинчука в центре Киева прогремел взрыв
Обновлено в 06:39
Общество
Дожди с грозами и шквалистым ветром придут в Москву в среду
В четверг, 9 мая, прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза и порывистый ветер до 13-18 м / с. Ночью в Москве 8-10 градусов, по области 6-11 градусов.
Обновлено в 07:16
Здоровье
В России вступили в силу новые правила диспансеризации
В России вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
Обновлено в 07:04
Наука
В Тибетской пещере обнаружены останки денисовца
Руководитель группы ученых Жан-Жак Ублин заявляет, что следы древнего типа людей, останки которого были обнаружены ранее только в Денисовой пещере в Алтайском крае, можно вычленить из геномов современных жителей Азии и Австралии.
Обновлено 03 мая в 20:46
Финансы
Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларов
За первые четыре месяца этого года Петр Порошенко заработал около 12,4 миллиона долларов, следует из декларации главы государства, опубликованной в электронном реестре.
Обновлено в 06:06